Roma, Gasperini: "Quarto posto? Porta risorse, fino a qualche anno fa non interessava a nessuno"
Il tecnico giallorosso alla vigilia della trasferta di Parma: "Koné? Di fronte a offerte irrinuncibili..."
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La lotta Champions è più aperta che mai, ma la Champions è anche calciomercato e Gasperini, atteso dalla delicata trasferta della sua Roma a Parma, lo sa bene: "La Champions ti porta più risorse, tutti vogliono arrivare in Champions solo ed esclusivamente per quell'obiettivo lì, perché fino a qualche anno fa del quarto posto non fregava niente a nessuno. E' chiaro che se hai più risorse economiche hai più risorse per operare sul mercato, però non è l'unica cosa. Il mondo è pieno di società che sanno operare bene sul mercato anche in assenza di risorse così importanti".
Senza un posto tra le prime quattro ci sarebbe ovviamente il pericolo di perdere giocatori importanti: "Konè? Nel calcio moderno l'incedibile non esiste più da nessuna parte, forse nelle squadre top mondiali. Ma queste offerte irrinunciabili sono pochissime e rarissime, intorno ci sono tante chiacchiere". E ancora: "E' un giocatore forte e spero che continui a giocare per la Roma - ha proseguito - Poi di fronte a offerte irrinunciabili... Vale per lui e per tutti".