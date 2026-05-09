Roma, Gasperini: "Quarto posto? Porta risorse, fino a qualche anno fa non interessava a nessuno"

La lotta Champions è più aperta che mai, ma la Champions è anche calciomercato e Gasperini, atteso dalla delicata trasferta della sua Roma a Parma, lo sa bene: "La Champions ti porta più risorse, tutti vogliono arrivare in Champions solo ed esclusivamente per quell'obiettivo lì, perché fino a qualche anno fa del quarto posto non fregava niente a nessuno. E' chiaro che se hai più risorse economiche hai più risorse per operare sul mercato, però non è l'unica cosa. Il mondo è pieno di società che sanno operare bene sul mercato anche in assenza di risorse così importanti".