Dalla Milano Marathon alla Stramilano: metà distanza, stesso divertimento (quasi)

Prima ancora di rifocillarmi, lancio uno sguardo al mio Garmin. Il responso cronometrico mi sorprende, anche se forse non dovrebbe: pur avendo perso di vista piuttosto presto i palloncini dei pacers da da un’ora e quaranta, quelli da una e quarantacinque non mi hanno mai raggiunto e alla fine ho fatto lo stesso tempo - secondo più, secondo meno - della mia Stramilano del 2024. Okay, non mi sono migliorato se non di pochi secondi appunto. Poi però mi ricordo che da due anni mi sono già lasciato dietro la soglia dei (mica tanto mitici) "sessanta" e vedo tutto sotto un’altra luce. Mentre torno al deposito borse sul lato opposto del Castello mi dico bravo da solo e camminando progetto già di tornare alla Stramilano, magari già l’anno prossimo. Se riuscirò a ripetere questo tempo potrò anche dirmi bravissimo. Prima però tanta montagna, tanto sky e trailrunning, per tutta l'estate. E poi, il prossimo autunno, una maratona o forse due. Sì perché la distanza regina mi ha rapito il cuore proprio su queste strade e - per dirla tutta - “uan is meglio che mezz”!