VERSO IL CLASICO

Flick: "Non parlo dei problemi del Real. Contano solo queste tre partite, ho bisogno di tutti"

L'allenatore del Barcellona ha parlato alla vigilia del match che può dare ai catalani la certezza del titolo

09 Mag 2026 - 14:16
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Hansi Flick ha trasmesso la concentrazione dello spogliatoio alla vigilia di un Clasico che potrebbe essere decisivo per il titolo di Liga e in cui il Barcellona potrebbe proclamarsi campione. La conferenza stampa del tecnico tedesco si è concentrata principalmente sulla crisi in casa Real Madrid dopo la lite tra Tchouameni e Fede Valverde. Hansi Flick non è voluto scendere nei dettagli.

"Non voglio parlare del Real Madrid e di quello che succede lì perché non è il mio lavoro", ma interrogato sull'ambiente nello spogliatoio blaugrana ha sottolineato che "la cosa più importante in questi casi, e ciò che apprezzo molto in questo club, è che andiamo tutti nella stessa direzione. Quando succede qualcosa, ne parliamo tutti e siamo tutti uniti. Queste cose capitano nel calcio e nella vita, non dirò che è normale ma può succedere; bisogna però saperla gestire e bisogna parlare. Alla fine la cosa migliore è comunicare, questa è la priorità, ed è così che solitamente gestiamo le cose. Se un giorno dovesse capitare qualcosa di simile, ci penserò a tempo debito".

Flick, a questo proposito, ha evidenziato il ruolo de La Masia e l'integrazione con i giocatori che vengono da fuori: "La Masia è speciale perché si conoscono da anni, ma sono fondamentali l'atmosfera e la connessione con gli altri compagni. Abbiamo giocatori di grande qualità che non provengono dal vivaio e il legame tra ognuno di loro è incredibile. Vincere il secondo titolo sarebbe incredibile con questa squadra così giovane; stanno facendo un lavoro fantastico, migliorando costantemente e questa è la nostra filosofia e mentalità. L'ho detto alla squadra: domani non sarà facile scegliere l'undici titolare perché stanno tutti molto bene, tutti garantiscono un livello incredibile. Lo vedo in ogni partita, anche da chi subentra nel finale; sono tutti concentrati e molto professionali, ed è quello che apprezzo davvero della mia squadra".

Comunicazione e Fattore Umano

Il tecnico tedesco ha insistito sul fatto che: "C'è un ottimo rapporto tra tutti i giocatori. La Masia è speciale perché giocano insieme da quando hanno 12 o 13 anni e si vede quella connessione; per me deve continuare a essere una parte fondamentale del club per gli anni a venire, cercando sempre di migliorare con i giovani. Non posso dire che quello che è successo al Real Madrid non accadrà mai nel nostro spogliatoio, perché siamo umani e tutti possono commettere un errore, ma ciò che conta è la reazione che si ha. Io sono felice della mia squadra perché siamo sempre aperti al dialogo e a spiegarci le cose; abbiamo un'ottima comunicazione e questo è fondamentale nel nostro lavoro".

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