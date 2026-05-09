Flick: "Non parlo dei problemi del Real. Contano solo queste tre partite, ho bisogno di tutti"

Flick, a questo proposito, ha evidenziato il ruolo de La Masia e l'integrazione con i giocatori che vengono da fuori: "La Masia è speciale perché si conoscono da anni, ma sono fondamentali l'atmosfera e la connessione con gli altri compagni. Abbiamo giocatori di grande qualità che non provengono dal vivaio e il legame tra ognuno di loro è incredibile. Vincere il secondo titolo sarebbe incredibile con questa squadra così giovane; stanno facendo un lavoro fantastico, migliorando costantemente e questa è la nostra filosofia e mentalità. L'ho detto alla squadra: domani non sarà facile scegliere l'undici titolare perché stanno tutti molto bene, tutti garantiscono un livello incredibile. Lo vedo in ogni partita, anche da chi subentra nel finale; sono tutti concentrati e molto professionali, ed è quello che apprezzo davvero della mia squadra".