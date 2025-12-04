Mondiali: Shaq, Brady e Gretzky stelle del sorteggio di Washington

Un Mondiale di calcio in tre Paesi, ma a fortissima trazione Usa: ci saranno tutte le stelle dei principali sport a stelle e strisce sul palco del Jfk Centre di Washington, venerdi', per il sorteggio Fifa della Coppa del Mondo. A condurre la cerimonia tecnica, Rio Ferdinand, ex difensore della nazionale inglese e del Manchester United. Ma e' la lista degli ospiti d'onore, diffusa in serata dalla Fifa, a dare nell'occhio. A fare da assistenti all'estrazione delle squadre dall'urna, saranno Tom Brady, leggenda del football americano, Shaquille O'Neal, campionissibmo Nba, Wayne Gretzky, fuoriclasse dell'hockey ghiaccio nato in Canada e di origini russe, e Aaron Judge, sette volte all-star del baseball e recordman di fuori campo con i New York Yankees. A condurre la serata sul red carpet un'altra celebrità del football Usa, Eli Manning, ex quarterback dei Giants, "Il calcio unisce, e non vedo l'ora che questo succeda il prossimo anno in Nordamerica", le parole di Gretzky, dimenticandosi del Messico. "Seguo il calcio - ha detto Judge - e visto che la finale si gioca nel New Jersey, non vedo l'ora di scoprire il tabellone per sapere chi si contenderà la Coppa del Mondo nel nostro giardino di casa".