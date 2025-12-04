Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mondiali: Shaq, Brady e Gretzky stelle del sorteggio di Washington

04 Dic 2025 - 09:28
© Getty Images

© Getty Images

Un Mondiale di calcio in tre Paesi, ma a fortissima trazione Usa: ci saranno tutte le stelle dei principali sport a stelle e strisce sul palco del Jfk Centre di Washington, venerdi', per il sorteggio Fifa della Coppa del Mondo. A condurre la cerimonia tecnica, Rio Ferdinand, ex difensore della nazionale inglese e del Manchester United. Ma e' la lista degli ospiti d'onore, diffusa in serata dalla Fifa, a dare nell'occhio. A fare da assistenti all'estrazione delle squadre dall'urna, saranno Tom Brady, leggenda del football americano, Shaquille O'Neal, campionissibmo Nba, Wayne Gretzky, fuoriclasse dell'hockey ghiaccio nato in Canada e di origini russe, e Aaron Judge, sette volte all-star del baseball e recordman di fuori campo con i New York Yankees. A condurre la serata sul red carpet un'altra celebrità del football Usa, Eli Manning, ex quarterback dei Giants, "Il calcio unisce, e non vedo l'ora che questo succeda il prossimo anno in Nordamerica", le parole di Gretzky, dimenticandosi del Messico. "Seguo il calcio - ha detto Judge - e visto che la finale si gioca nel New Jersey, non vedo l'ora di scoprire il tabellone per sapere chi si contenderà la Coppa del Mondo nel nostro giardino di casa". 

Ultimi video

04:39
Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

01:17
DICH DEL PIERO MONDIALE DICH

Del Piero sul Mondiale: "Ci saranno sorprese, conferme e prime volte come sempre"

02:02
DICH BUFFON MONDIALE DICH

Buffon: "Quando penso al Mondiale penso all'album delle figurine e poi alla vittoria del 2006"

00:26
Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

00:41
Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

03:08
Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

01:51:42
Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

02:13
96' | Gol di Ferran Torres (Barcellona-Atletico Madrid 3-1)

96' | Gol di Ferran Torres (Barcellona-Atletico Madrid 3-1)

01:35
65' | Gol di Dani Olmo (Barcellona-Atletico Madrid 2-1)

65' | Gol di Dani Olmo (Barcellona-Atletico Madrid 2-1)

01:58
Le Pagelle di Inter-Venezia

Le Pagelle di Inter-Venezia

01:34
Ranocchia: "Le riserve dell'Inter in Serie A arriverebbero in Champions"

Ranocchia: "Le riserve dell'Inter in Serie A arriverebbero in Champions"

02:21
Inter-Venezia, Cesari: "Rigore su Bonny? Facciamo chiarezza"

Inter-Venezia, Cesari: "Rigore su Bonny? Facciamo chiarezza"

07:14
Chivu: "Esposito e Bonny? Bravo chi li ha scelti"

Chivu: "Esposito e Bonny? Bravo chi li ha scelti"

02:36
Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

01:31
Lella: "Contenti di aver segnato un gol"

Lella: "Contenti di aver segnato un gol"

04:39
Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

Stroppa: "Giocato con il freno a mano"

I più visti di Calcio

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Il Milan verso l'Olimpico

Il Milan verso l'Olimpico con tante novità

Gran Galà del calcio LIVE. Lautaro: "Chivu un grande". AdL: "Napoli più forte dell'anno scorso"

OTO ALLEGRI PRE COPPA ITALIA 3/12 DICH

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:10
Torino, Simeone punta al rientro contro il Milan
10:05
Brasile, dopo la Libertadores il Flamengo vince anche il campionato
09:28
Mondiali: Shaq, Brady e Gretzky stelle del sorteggio di Washington
08:03
Uefa, assegnato a Germania organizzazione Europei femminili 2029
23:02
Esce Pio Esposito, la panchina dell'Inter mostra i muscoli