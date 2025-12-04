Logo SportMediaset

Comune punta su Future Champ Ducati Academy 2026 a Palermo

04 Dic 2025 - 09:04
© Getty Images

© Getty Images

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'assessore allo Sport Alessandro Anello hanno ricevuto a Palazzo Palagonia il pilota e collaudatore della Ducati Michele Pirro. L'incontro ha avuto come tema centrale la possibilità di portare nel capoluogo siciliano, nell'autunno del 2026, il Future Champ Ducati Academy, con il supporto della Regione Siciliana e del Comune di Palermo. "Quello con Michele Pirro - dicono Lagalla e Anello - è stato un incontro molto positivo, che apre a una concreta opportunità per Palermo. Ospitare il Future Champ Ducati Academy significherebbe non solo offrire un importante momento di sport e divertimento ai tanti appassionati, ma soprattutto trasformare la città in un punto di riferimento per la formazione, l'innovazione e il lavoro. Un evento di questo livello consentirebbe di promuovere il territorio a livello nazionale, valorizzando Palermo come luogo capace di attrarre grandi manifestazioni e, allo stesso tempo, di favorire nuove occasioni di occupazione per i giovani grazie alla collaborazione con Ducati e con i partner del settore, alla ricerca di figure qualificate e specializzate". Il Comune proseguirà nei prossimi mesi il confronto con Ducati e con gli enti coinvolti per definire gli aspetti organizzativi e costruire un progetto che possa portare benefici duraturi alla città e al suo sistema economico e turistico. 

