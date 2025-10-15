Da Milinkovic-Savic a Zirkzee, la Serie A pronta a riabbracciare i campioni che l'hanno lasciata

SKRINIAR E MOLINA NEL MIRINO DELLA JUVENTUS

Ci sono altre due vecchie conoscenze del nostro calcio che sono finite sul taccuino dei dirigenti juventini: Milan Skriniar e Nahuel Molina. L'ex difensore dell'Inter, ora al Fenerbahce dopo l'esperienza fallimentare al PSG, è l'obiettivo numero 1 per rinforzare il reparto arretrato dopo l'infortunio di Bremer. L'addio di José Mourinho che lo aveva espressamente richiesto potrebbe ammorbidire la posizione del club turco. Per la fascia destra, invece, si registra il ritorno di fiamma per l'ex terzino dell'Udinese che in agosto non aveva accettato il prestito a Torino, però ora potrebbe cambiare idea perché il Mondiale si avvicina e con l'Atletico sta giocando poco.