Una Mercedes da 10 milioni di euro che...vola

Quando si parla di lusso firmato Mercedes-Benz, il pensiero corre alle ammiraglie, ai SUV e alle sportive. Ma la stella più costosa di tutte non ha quattro ruote. Vola. Si chiama Airbus ACH145 Mercedes-Benz Edition ed è il frutto della collaborazione con Airbus Corporate Helicopters. Un progetto che trasferisce il linguaggio stilistico delle auto più esclusive nel mondo dell’aviazione privata.

Un salotto ad alta quota

L’abitacolo è progettato come una lounge executive sospesa in aria. Pelle di alta qualità, inserti in legno, finiture metalliche e sedili scolpiti richiamano l’atmosfera delle berline più raffinate della gamma. I clienti possono scegliere tra sei temi di allestimento oppure richiedere una configurazione completamente su misura. A bordo trovano posto da quattro a otto passeggeri, con soluzioni di stivaggio integrate e un layout studiato per massimizzare comfort e privacy.

Tecnologia e prezzo da super-yacht

Sotto il design c’è l’ultima evoluzione dell’H145 a cinque pale: un elicottero bimotore capace di circa 254 km/h di velocità di crociera e fino a quattro ore di autonomia, con rumorosità ridotta e maggiore capacità di carico rispetto al passato. Il prezzo ufficiale non è stato comunicato, ma le stime parlano di oltre 9 milioni di euro, facilmente superabili con personalizzazioni dedicate. In un mercato dove le supercar milionarie non fanno più notizia, questa è la vera Mercedes definitiva: quella che non parcheggi in garage, ma sull’eliporto.