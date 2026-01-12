Logo SportMediaset

Barcellona-Real Madrid dei veleni: insulti Barça, gesto di Mbappé e l'attacco di Laporta

Tensione post Clasico: Laporta condanna la "fuga" di Mbappé, mentre scoppia il caso per gli insulti di Fermin e i gestacci di Cubarsí

di Stefano Fiore
12 Gen 2026 - 10:11

La finale di Supercoppa di Spagna a Gedda, conclusasi con un pirotecnico 3-2 a favore del Barcellona sul Real Madrid, passerà agli archivi non solo per lo spettacolo offerto in campo, ma anche per la scia di veleni che ha accompagnato il post-partita: al triplice fischio la tensione è degenerata in comportamenti antisportivi su entrambi i fronti.

Barça: insulti e gestacci

 Mentre il Barcellona festeggiava il titolo, le telecamere hanno catturato il lato oscuro dell'euforia blaugrana, scatenando l'indignazione dei tifosi madridisti sul web. Al centro della bufera è finito Fermin Lopez: il centrocampista, autore di una prova opaca e sostituito nella ripresa dopo aver fallito un gol davanti a Courtois, è stato pizzicato mentre inveiva pesantemente verso il settore occupato dai sostenitori del Real. Abbracciato ai compagni Lamine Yamal e Casadó, il canterano ha urlato frasi inequivocabili: "Prendete questo! Succhiatelo, andatevene a casa!".

Ma Fermin non è stato l'unico a perdere il controllo. Subito dopo la fine del match, durante il primo abbraccio collettivo della squadra a centrocampo, le immagini hanno inchiodato anche il difensore Pau Cubarsí. Il giovane talento si è separato dal gruppo rivolgendo ripetuti "gesti dell'ombrello" verso la tribuna avversaria, alimentando ulteriormente il clima di ostilità.

Il gesto di Mbappé e la "fuga" dal campo

 Sul fronte opposto, a far discutere è stato l'atteggiamento di Kylian Mbappé. La frustrazione del numero 9 è esplosa durante la cerimonia di premiazione: appena ricevuta la medaglia d'argento, Mbappé ha fatto ampi gesti ai compagni invitandoli ad abbandonare immediatamente il prato dello stadio saudita, rifiutandosi di assistere ai festeggiamenti dei rivali.

Laporta: "Non sanno perdere"

 L'episodio non è sfuggito al presidente del Barcellona, Joan Laporta, che ha condannato duramente l'atteggiamento del francese e del Real Madrid. "Mi sorprende quello che ha fatto Mbappé", ha tuonato il numero uno catalano. "Nello sport bisogna essere generosi nella vittoria e rispettosi nella sconfitta. Noi, quando abbiamo vinto, abbiamo rispettato l'avversario. Non posso capire un comportamento del genere. Immaginavano di avere più possibilità di vincere, ma hanno potuto constatare sul campo che non era così. Questo li ha mandati su tutte le furie. La loro reazione nasce dalla pura frustrazione di aver visto la realtà".

