Barcellona-Real Madrid dei veleni: insulti Barça, gesto di Mbappé e l'attacco di Laporta

L'episodio non è sfuggito al presidente del Barcellona, Joan Laporta, che ha condannato duramente l'atteggiamento del francese e del Real Madrid. "Mi sorprende quello che ha fatto Mbappé", ha tuonato il numero uno catalano. "Nello sport bisogna essere generosi nella vittoria e rispettosi nella sconfitta. Noi, quando abbiamo vinto, abbiamo rispettato l'avversario. Non posso capire un comportamento del genere. Immaginavano di avere più possibilità di vincere, ma hanno potuto constatare sul campo che non era così. Questo li ha mandati su tutte le furie. La loro reazione nasce dalla pura frustrazione di aver visto la realtà".