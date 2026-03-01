Sci, Coppa del Mondo: strepitosa Goggia, vince il SuperG di Soldeu
Dopo il sesto posto di sabato, la vittoria in Andorra: battute Aicher e Vie. In top 10 anche Pirovano e Brignone
© Getty Images
Una strepitosa Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu. Se sabato aveva chiuso soltanto al sesto posto, la bergamasca si prende la vittoria nella domenica in Andorra, battendo Emma Aicher e Kajsa Vickhoff Lie. L'azzurra, undicesima a scendere in pista, si impone con il tempo di 1'25"95, rifilando 24 centesimi alla tedesca e 31 alla norvegese. Bene anche Laura Pirovano, in top 10 a +0"77, così come Federica Brignone (+0"99).
A Soldeu continua a essere protagonista Sofia Goggia: dopo il podio in discesa di venerdì e il sesto posto nel primo SuperG in programma in Andorra, ecco la vittoria tanto attesa per la bergamasca, che anticipa tutte e si porta a casa il secondo successo in quest'edizione della Coppa del Mondo (il primo lo scorso 21 dicembre, sempre in questa specialità, in Val-d'Isère). E lo fa con una grande prestazione, soprattutto nella seconda parte di prova. Undicesima a scendere in pista, Goggia costruisce i suoi 31 centesimi di vantaggio sulla momentanea leader, Kajsa Vickhoff Lie, a partire dal terzo settore, visto che dopo i primi due non c'è nessun tipo di scarto. L'azzurra chiude in 1'25"95, tempo che resiste anche all'assalto successivo di Emma Aicher: la tedesca, che aveva vinto sabato, spreca tre decimi di vantaggio con un errore nel terzo settore e non riesce a recuperare, dovendosi accontentare del secondo posto a +0"24. Terza la norvegese, quarta Corinne Suter: la svizzera, prima a scendere in pista, è a +0"60. Subito dopo Laura Pirovano, la seconda delle tre italiane in top 10: 1'26"72 il tempo della trentina. A praticamente un secondo Federica Brignone (+0"99), comunque tra le prime dieci. Curtoni è a +2"15, fuori dalla top 20 Asja Zenere e Sara Allemand. Out Roberta Melesi.
Goggia: "Gara tutta all'attacco, dall'inizio alla fine"
"Ho fatto davvero una bella gara e nel complesso è stato un week molto solido. Ho fatto una gara tutta all'attacco dall'inizio sino alla fine. Bene così". E' il commento di Sofia Goggia dopo la sua vittoria nel superG a Soldeu in coppa del mondo. L'azzurra ha spiegato che, rispetto al SuperG di sabato, è stato decisivo il "cambio di strategia nella linea di attacco" al muro della pista di Soldeu sul quale l'italiana è stata perfetta.