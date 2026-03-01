Bezzecchi: "Era importante reagire, sapevo di avere la vittoria in mano"

"Ieri ho fatto un piccolo errore che ha avuto grandi conseguenze e che ha fatto male. Oggi era importante reagire. Eravamo molto a post con la mescola media. Avevo in mente una strategia chiara. Sapevo di poter staccare tutti partendo davanti e così è stato. Ringrazio tutto il team, la mia famiglia e i miei amici. Sono molto, molto contento. Ho spinto molto all'inizio ma sapevo dove poterlo fare e dove invece essere più attento in termini di usura degli pneumatici. Ho cercato soprattutto di guidare pulito. Sono stati bravi in Aprilia a lavorare bene quest'inverno e a portare tante cose da provare nei test, forse addirittura troppe perché poi si rischia di finire fuori strada".