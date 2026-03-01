MOTOGP

Bezzecchi: "Era importante reagire, sapevo di avere la vittoria in mano"

Il vincitore di Buriram ripercorre la sua settima vittoria nella premier class

01 Mar 2026 - 10:52
© Getty Images

© Getty Images

MARCO BEZZECCHI

"Ieri ho fatto un piccolo errore che ha avuto grandi conseguenze e che ha fatto male. Oggi era importante reagire. Eravamo molto a post con la mescola media. Avevo in mente una strategia chiara. Sapevo di poter staccare tutti partendo davanti e così è stato. Ringrazio tutto il team, la mia famiglia e i miei amici. Sono molto, molto contento. Ho spinto molto all'inizio ma sapevo dove poterlo fare e dove invece essere più attento in termini di usura degli pneumatici. Ho cercato soprattutto di guidare pulito. Sono stati bravi in Aprilia a lavorare bene quest'inverno e a portare tante cose da provare nei test, forse addirittura troppe perché poi si rischia di finire fuori strada".

PEDRO ACOSTA

"La battaglia ad inizio gara è stata molto intensa rispetto alla Sprint. Dobbiamo essere contenti del lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un clic, anche se Aprilia e Ducati sono ancora un passo davanti a noi, avremo weekend più difficili. Ragioniamo gara per gara. L'anno scorso qui abbiamo finito fuori dai punti, questo fine settimana siamo saliti due volte sul podio. Devo ringraziare tutti, a partire dalla mia squadra. In Brasile tra due settimane dobbiamo fare ancora meglio. Ci vediamo là. Intanto godiamoci questo risultato".  

RAUL FERNANDEZ

"Superare Marquez all'inizio non è stato semplice, ero un po'... sulla spine. Oggi è stato molto difficile, soprattutto negli ultimi cinque-sei giri. Avevo lo pneumatico posteriore distrutto, slittavo anche in pieno rettilineo. Ho cercato di adattare la mia guida ma non c'era molto da fare. Al di là di questo abbiamo iniziato estremamente bene la stagione. Non sono riuscito a finire la gara come avrei voluto ma godiamoci questo podio. Abbiamo lavorato benissimo in questi mesi con Aprilia e abbiamo tanto potenziale, dobbiamo continuare così. Qualche gara andrà meglio, qualche altra peggio ma quando saremo davvero pronti andremo all'attacco. Intanto, grande prestazione!"

motogp
gp thailandia
buriram

