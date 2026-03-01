Paura per D'Ambrosio e famiglia: "Abbattuti 3 missili sulle nostre teste: terrorizzati ma stiamo bene"

Anche Enza De Cristofaro, moglie dell'ex calciatore, ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia degli amici che, come accennato da D'Ambrosio, li stanno ospitando: "È stata una notte da incubo! Di allarmi, di rumore, di boati. Di terrore nei nostri occhi. I bambini dormivano ma noi no, perché incerti di cosa potesse accadere. Quando è scattato l'allarme siamo corsi a prenderli e siamo scesi giù in cantina. Siamo stati ore al riparo e ogni rumore era uno sguardo di terrore tra noi. Questa mattina ci siamo svegliati tra altri boati. Nessuno sa dirci nulla, vogliamo solo tornare a casa!".