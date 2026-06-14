Nba, su Truth le congratulazioni di Trump ai New York Knicks

Il presidente americano si congratula con i New York Knicks e con Jim Dolan per la vittora delle Nba finals. "Che anno è stato - scrive su Truth - ma soprattutto che incredibili vittorie nei playoff abbiamo visto tutti, in particolare le ultime quattro - Forse le più grandi nella storia del basket. Inoltre - aggiunge il presidente - stasera è nata una superstar. Il suo nome è Jalen Brunson, e - conclude - ce ne sono altri, tra cui Karl-Anthony Towns, OG Anunoby e il grande Patriot, Mitchell Robinson!".