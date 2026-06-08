Real, Florentino Perez rieletto presidente: "Con Mourinho per prenderci la 16esima Champions"

"Abbiamo vinto in tutte le fasce demografiche degli elettori, ovvero in tutte le fasce d'età, e abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato della storia" ha dichiarato Pérez, dopo aver ricevuto le congratulazioni del suo rivale pochi secondi prima dell'annuncio ufficiale dei risultati. "Sono ancora qui e sono qui per difendere il Real Madrid. Lavoreremo ancora affinché il Real Madrid continui a vincere titoli e lotteremo fino alla fine per conquistare la sedicesima Coppa dei Campioni. Avete dimostrato il vostro impegno e la vostra lealtà verso il club. Ha vinto il Real Madrid. Abbiamo dato al mondo un esempio di democrazia, trasparenza e convivenza. Abbiamo dimostrato di essere una grande famiglia, che amiamo il Real Madrid e che siamo pronti per il futuro. Vogliamo rendere il Real Madrid, il club più grande del mondo, ancora più grande. Un Real indipendente, che non ha paura delle sfide e degli ostacoli. Continueremo a essere orgogliosi dello stadio Santiago Bernabéu, il miglior stadio del mondo. Orgogliosi di avere i migliori giocatori del mondo, orgogliosi di riaccogliere uno dei migliori allenatori del mondo, un madridista come José Mourinho. E state certi che, con me presidente, il Real Madrid è stato, è e sarà sempre di proprietà dei suoi soci".