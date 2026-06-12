scontro totale

Barcellona-Real, scontro totale: denunciato Florentino Perez per affermazioni false, offensive e calunniose

Atto ufficiale del club blaugrana dopo le affermazione del presidente dei Blancos dello scorso maggio

12 Giu 2026 - 22:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Perez e Laporta © italyphotopress

Perez e Laporta © italyphotopress

E' scontro totale in Spagna tra Barcellona e Real Madrid! Come annunciato, il club catalano ha deciso di adire le vie legali contro il presidente dei Blancos Florentino Perez per le dichiarazioni rilasciate dallo stesso all'indomani del clasico di maggio che aveva sancito il successo blaugrana nella Liga. Il Barcellona ha così presentato oggi una "formale richiesta di conciliazione" a Florentino Pérez, chiedendogli di ritrattare le accuse, in caso contrario, scatterà la denuncia penale.

Ecco il comunicato ufficiale: "Il FC Barcellona comunica che in data odierna è stata presentata l'istanza obbligatoria di conciliazione preliminare alla presentazione di una querela per il reato di calunnia ai sensi dell'articolo 205 del Codice Penale nei confronti del Presidente del Real Madrid, sig. Florentino Perez, a seguito delle dichiarazioni da lui rilasciate nella conferenza stampa dello scorso 12 maggio e in un'intervista concessa a un mezzo di comunicazione il giorno successivo. L'obiettivo di questa istanza è che il sig. Perez ritratti determinate affermazioni, espresse con la consapevolezza della loro falsità, che risultano calunniose e offensive per l'immagine e la reputazione del Club. Nel caso in cui tale istanza non venga debitamente accolta, il FC Barcellona procederà alla presentazione della relativa querela penale".

Leggi anche
Perez e Laporta

Furia Perez: "Mi hanno rubato dei titoli in Spagna". Attacco al Barcellona che risponde: "Legali già al lavoro"

barcellona
real madrid
florentino perez
querela
clasico
liga

Liga

00:50
MCH BARCELLONA RINNOVO FLICK MCH

Firma, stretta di mano e foto di rito. Il rinnovo di Flick col Barça

Perez e Laporta

Barcellona-Real, scontro totale: denunciato Florentino Perez per affermazioni false, offensive e calunniose

José Mourinho

Inizia il Mourinho-bis al Real. Idee chiare sul mercato: vuole un difensore azzurro

00:41
MCH PAPA CON FLORENTINO PEREZ 9/6 MCH

Papa Leone XIV al Bernabeu: Florentino Perez gli regala la maglia numero 1

12
1. José Mourinho - Sei milioni dal Chelsea al Porto nel 2004, 16 dal Real all'Inter nel 2010 e 15 nuovamente dal Real al Benfica. In tutto 37 milioni che proiettano lo Special One al vertice di questa classfica

Real Madrid, Mourinho diventa l'allenatore più costoso della storia. Due italiani tra i primi 12

Florentino Perez rieletto presidente del Real: Mourinho e un mercato stellare per "la 16esima Champions"

Tempo di elezioni al Real Madrid: Pérez o Riquelme?

Real Madrid, elezioni col botto: Riquelme "annuncia" Haaland e Rodri, Florentino presenta Mou

00:50
MCH BARCELLONA RINNOVO FLICK MCH

Firma, stretta di mano e foto di rito. Il rinnovo di Flick col Barça

I più visti di Calcio Estero

Real, la replica dell'Atletico tra ironia e sfottò: "Ci fate ridere persino più del Barcellona"

Real, José è tornato! Mou sbarca a Valdebebas, il programma della nuova stagione

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Eriksen, la testimonianza del ct dell'Ucraina: "In un attimo dalla festa alle urla dei giocatori e il silenzio dello stadio"

Wanda Nara Mauro Icardi

I 15 punti di Icardi contro Wanda: "Manipoli i figli ma confido nella giustizia"

Roberto Mancini (Galatasaray) - L'attuale tecnico dell'Al Saad passò per la panchina del Galatasaray nella stagione 2013-14, vincendo una Coppa di Turchia e chiudendo il campionato al secondo posto

Italiano e i suoi fratelli in Turchia: il primo allenatore al Beskitas nel 1949

Notizie del giorno
Vedi tutti
Perez e Laporta
22:18
Barcellona-Real, scontro totale: denunciato Florentino Perez per affermazioni false, offensive e calunniose
22:13
Marocco, il ct Ouahbi: "C'è rispetto per noi, col Brasile sarà una bella gara"
22:10
Lazio, confermato il mercato a saldo zero:  club obbligato a vendere per comprare
Mondiale: corteo spettacolare dei tifosi canadesi verso lo stadio
21:47
Mondiale: corteo spettacolare dei tifosi canadesi verso lo stadio
21:19
Dopo il Messico, tocca al Canada: a Toronto la seconda cerimonia di inaugurazione