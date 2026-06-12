Barcellona-Real, scontro totale: denunciato Florentino Perez per affermazioni false, offensive e calunniose

Perez e Laporta © italyphotopress
E' scontro totale in Spagna tra Barcellona e Real Madrid! Come annunciato, il club catalano ha deciso di adire le vie legali contro il presidente dei Blancos Florentino Perez per le dichiarazioni rilasciate dallo stesso all'indomani del clasico di maggio che aveva sancito il successo blaugrana nella Liga. Il Barcellona ha così presentato oggi una "formale richiesta di conciliazione" a Florentino Pérez, chiedendogli di ritrattare le accuse, in caso contrario, scatterà la denuncia penale.
Ecco il comunicato ufficiale: "Il FC Barcellona comunica che in data odierna è stata presentata l'istanza obbligatoria di conciliazione preliminare alla presentazione di una querela per il reato di calunnia ai sensi dell'articolo 205 del Codice Penale nei confronti del Presidente del Real Madrid, sig. Florentino Perez, a seguito delle dichiarazioni da lui rilasciate nella conferenza stampa dello scorso 12 maggio e in un'intervista concessa a un mezzo di comunicazione il giorno successivo. L'obiettivo di questa istanza è che il sig. Perez ritratti determinate affermazioni, espresse con la consapevolezza della loro falsità, che risultano calunniose e offensive per l'immagine e la reputazione del Club. Nel caso in cui tale istanza non venga debitamente accolta, il FC Barcellona procederà alla presentazione della relativa querela penale".