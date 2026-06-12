Barcellona-Real, scontro totale: denunciato Florentino Perez per affermazioni false, offensive e calunniose

E' scontro totale in Spagna tra Barcellona e Real Madrid! Come annunciato, il club catalano ha deciso di adire le vie legali contro il presidente dei Blancos Florentino Perez per le dichiarazioni rilasciate dallo stesso all'indomani del clasico di maggio che aveva sancito il successo blaugrana nella Liga. Il Barcellona ha così presentato oggi una "formale richiesta di conciliazione" a Florentino Pérez, chiedendogli di ritrattare le accuse, in caso contrario, scatterà la denuncia penale.