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Real Madrid, elezioni a colpi di promesse: Riquelme "annuncia" Haaland e Rodri, Florentino presenta Mou

Il candidato a sfidare Perez pronto a portare anche Rodri, mentre lo storico presidente ha già in mano il contratto firmato dallo Special One. Domenica il voto

03 Giu 2026 - 23:36
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Da una parte, Haaland e Rodri. Dall'altra, Mourinho, Dumfries e Konate. Non è fantacalcio, ma il programma elettorale dei due candidati alla presidenza del Real Madrid: Enrique Riquelme e Florentino Perez.

Lo storico presidente è pronto a far tornare lo Special One al Santiago Bernabeu e non è un mistero. Ma la notizia è diventata ufficialità, nel caso venisse eletto nelle elezioni previste per domenica 7 giugno, con tanto di video con Mourinho che indossa la maglia dei Blancos e dice semplicemente "Sì". 

Gli altri due colpi, il difensore Konate dal Liverpool e l'esterno Dumfries dall'Inter, sono praticamente cosa fatta. Ma prima c'è da superare il grande ostacolo Riquelme, che nell'intervista rilasciata in serata a El Hormiguero, ha alzato ancora il livello delle promesse. 

Con due colpi da fuochi d'artificio: Rodri e Haaland dal Manchester City, il centrocampista ex pallone d'oro e uno degli attaccanti più prolifici del pianeta, da sempre sogno più o meno nascosto del Real. Durante l'intervista, Riquelme ha mostrato una maglietta del club con il nome Haaland e il numero 9 già pronti. "Ha una clausola nel suo contratto e vuole venire al Real Madrid", ha spiegato in modo sicuro. 

Discorso simile per Rodri: "È un calciatore fantastico e gioca in un ruolo in cui il Real Madrid ha bisogno di rinforzi. Abbiamo parlato con il suo agente, dobbiamo rispettare il suo club, ma se sarò presidente Rodri giocherà per il Real". Promesse rinforzate da un documento firmato dallo stesso candidato che vuole abbatttere il regno di Perez: "Se non dovessi mantenere queste promesse, ho firmato questa garanzia che, in caso di inadempienza, mi obbliga a pagare il 100% delle quote di tutti i 100.000 soci del Real Madrid".

Tra le altre idee di Riquelme, l'arrivo di Raul Gonzalez come direttore sportivo e Fernando Hierro come direttore del settore giovanile. Mentre Mourinho non sarebbe allenatore in caso di elezione del 37enne Ceo di Cox Energy, azienda del settore delle energie rinnovabili: "Mourinho è un buon allenatore, ma non ci piace per il nostro progetto. Ho già in mente un altro allenatore...", senza svelarne il nome.

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