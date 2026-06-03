Real Madrid, elezioni a colpi di promesse: Riquelme "annuncia" Haaland e Rodri, Florentino presenta Mou

Con due colpi da fuochi d'artificio: Rodri e Haaland dal Manchester City, il centrocampista ex pallone d'oro e uno degli attaccanti più prolifici del pianeta, da sempre sogno più o meno nascosto del Real. Durante l'intervista, Riquelme ha mostrato una maglietta del club con il nome Haaland e il numero 9 già pronti. "Ha una clausola nel suo contratto e vuole venire al Real Madrid", ha spiegato in modo sicuro.