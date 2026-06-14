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L'urlo di gioia di New York, centinaia di migliaia di tifosi in festa per i Knicks

Un'onda blu e arancione invade la città per il titolo Nba conquistato dopo 53 anni

14 Giu 2026 - 07:21
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La città che non dorme mai questa notte è ancora più sveglia. I Knicks hanno vinto il loro primo titolo Nba in 53 anni battendo gli Spur di San Antonio 94 a 90 trascinati da Jalen Brunson, cuore e anima della squadra, che ha messo a segno 45 punti. Una vittoria che ha fatto esplodere New York: un urlo liberatorio di gioia si è sollevato dalle migliaia di persone radunate davanti ai maxi-schermi allestiti in tutta la città, invasa dai colori blu e arancioni. "History", ha scritto il sindaco Zohran Mamdani. Per le strade risuona 'Empire State of Mind', la canzone di Jay-Z e Alicia Key. 

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