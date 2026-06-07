Real Madrid, è il giorno delle elezioni presidenziali: conferma Pérez o novità Riquelme?

Stando a quanto riportato da Marca, giornale sempre vicino alle vicende dei Blancos, Florentino sarebbe avanti nei sondaggi 125 voti a 63. Tuttavia, come precisato dalla stessa testata spagnola, si tratta di un sondaggio svolto su un campione piccolo e poco indicativo, parziale e non ufficiale. Pérez ha espresso il proprio voto circa attorno alle 10 del mattino del 7 giugno: per lui si tratta ormai di una tradizione, avendo partecipato per la prima volta alla corsa per lo scranno più alto delle Merengues addirittura nel 1995. All'epoca fu sconfitto da Mendoza. Circa un'ora dopo il voto di Florentino, è arrivato anche Riquelme. Per dare una idea del tempo trascorso dalla prima partecipazione di Flo, lo sfidante Riquelme classe 1989 all'epoca aveva sei anni. Ma chi è Enrique Riquelme? 37 anni, è un uomo d'affari spagnolo fondatore del colosso delle energie rinnovabili COX Energy. Si tratta del primo vero rivale di Florentino per la testa del Madrid da vent'anni, dato che dal 2006 a oggi ci sono state cinque elezioni e nessuna di queste ha visto qualcuno presentarsi in opposizione al leggendario presidente blanco. Ci sarà un ribaltamento storico o il mondo Madrid si affiderà ancora alla leggenda uscente? Le urne saranno aperte dalle 9 alle 20 del 7 giugno, mentre il risultato finale verrà reso noto circa verso le 23.00 dello stesso giorno.