Testa a testa

Real Madrid, è il giorno delle elezioni presidenziali: conferma Pérez o novità Riquelme?

Soci delle merengues chiamati alle urne, il presidente uscente dei blancos è favorito sullo sfidante

07 Giu 2026 - 13:22
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

A Madrid, presso il centro sportivo di Valdebebas, è il giorno del voto per eleggere il nuovo presidente del Real Madrid. Florentino Pérez, presidente più vincente della storia del club, accoglie la sfida del giovane Enrique Riquelme. I due hanno basato la loro campagna elettorale, come da tradizione, sulla promessa di acquisti clamorosi, di livello mondiale. Florentino ha messo nel mirino Michael Olise, per cui ha pronta una offerta da 150 milioni per il Bayern Monaco. Riquelme, dall'altra parte, ha sparato ancora più in alto, parlando addirittura di Erling Haaland come suo "acquisto di benvenuto". Come prevedibile, da Monaco di Baviera e Manchester sono arrivate perplessità e smentite, con l'entourage del norvegese che ha minacciato anche azioni legali. 

Leggi anche
MICHAEL OLISE, BAYERN MONACO, COSTO STIMATO: 140 MLN €

Svelato il mistero: è Olise il sogno di Florentino Perez, pronta un'offerta da 150 milioni. Ma il Bayern promette battaglia

Sul tavolo non solo giocatori, ma anche allenatori: il presidente uscente ha già messo il nuovo contratto tra le mani di José Mourinho, che farebbe ritorno alla Casa Blanca 13 anni dopo l'addio, molto discusso all'epoca. Lo sfidante, invece, ha detto di volere Jürgen Klopp. Unico problema: Klopp al momento è un allenatore ritirato, non sembra per ora avere intenzione di tornare ad allenare e si sta godendo la vita (e un lauto stipendio) da capo del settore calcio di RedBull. 

Leggi anche
Klopp, 1.13 miliardi di euro

Klopp riparte dal Real Madrid? La promessa di Riquelme e l'accordo 'misterioso'. La ricostruzione

La situazione in vista del voto

 Stando a quanto riportato da Marca, giornale sempre vicino alle vicende dei Blancos, Florentino sarebbe avanti nei sondaggi 125 voti a 63. Tuttavia, come precisato dalla stessa testata spagnola, si tratta di un sondaggio svolto su un campione piccolo e poco indicativo, parziale e non ufficiale. Pérez ha espresso il proprio voto circa attorno alle 10 del mattino del 7 giugno: per lui si tratta ormai di una tradizione, avendo partecipato per la prima volta alla corsa per lo scranno più alto delle Merengues addirittura nel 1995. All'epoca fu sconfitto da Mendoza. Circa un'ora dopo il voto di Florentino, è arrivato anche Riquelme. Per dare una idea del tempo trascorso dalla prima partecipazione di Flo, lo sfidante Riquelme classe 1989 all'epoca aveva sei anni. Ma chi è Enrique Riquelme? 37 anni, è un uomo d'affari spagnolo fondatore del colosso delle energie rinnovabili COX Energy.  Si tratta del primo vero rivale di Florentino per la testa del Madrid da vent'anni, dato che dal 2006 a oggi ci sono state cinque elezioni e nessuna di queste ha visto qualcuno presentarsi in opposizione al leggendario presidente blanco. Ci sarà un ribaltamento storico o il mondo Madrid si affiderà ancora alla leggenda uscente? Le urne saranno aperte dalle 9 alle 20 del 7 giugno, mentre il risultato finale verrà reso noto circa verso le 23.00 dello stesso giorno.

real madrid
florentino perez
riquelme

Liga

Il Barcellona supera il Real 2-0 e si porta a casa il titolo numero 29

Tempo di elezioni al Real Madrid: Pérez o Riquelme?

Real Madrid, elezioni col botto: Riquelme "annuncia" Haaland e Rodri, Florentino presenta Mou

00:50
MCH BARCELLONA RINNOVO FLICK MCH

Firma, stretta di mano e foto di rito. Il rinnovo di Flick col Barça

Mbappé tuona: "Non gioco perché l'allenatore mi considera il quarto attaccante". Ora rischia la multa, furia Arbeloa

Casillas boccia il ritorno di Mourinho al Real Madrid: "Non lo voglio, altri più qualificati"

Joao Cancelo, la vittoria della Liga e un nuovo record: in Europa nessuno come lui

00:59
Dani Olmo: "Abbiamo fatto la storia, ora vogliamo ancora di più"

Dani Olmo: "Abbiamo fatto la storia, ora vogliamo ancora di più"

Il Barcellona supera il Real 2-0 e si porta a casa il titolo numero 29

I più visti di Calcio Estero

Roberto Mancini (Galatasaray) - L'attuale tecnico dell'Al Saad passò per la panchina del Galatasaray nella stagione 2013-14, vincendo una Coppa di Turchia e chiudendo il campionato al secondo posto

Italiano e i suoi fratelli in Turchia: il primo allenatore al Beskitas nel 1949

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Voci dall'Arabia: Inzaghi può lasciare l'Al-Hilal e il mercato allenatori si infiamma

MCH VITTORIA DI CR7 MCH

CR7 campione con l'Al Nassr: Inzaghi beffato

Dalla revoca-beffa al trionfo: ora è ufficiale, Mancini campione in Qatar con l'Al Sadd

Il Napoli voleva Inzaghi per il post Conte, Simone ha detto no per colpa del...fisco arabo

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:07
Ausilio: "Per ogni big che parte ne arriverà un altro. L'Inter farà un mercato per vincere"
13:03
Tegola Germania, la stellina Lennart Karl salta il Mondiale per infortunio
13:02
Allegri-Napoli, De Laurentiis chiama Scaroni. Contatti quotidiani con il tecnico
13:01
Da Lecco al Resegone e ritorno: Resegup, Del Pero e Basso protagonisti assoluti
13:01
Moto2, GP Ungheria: tris e allungo di Gonzalez, Vietti solo settimo