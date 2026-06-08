Panchine d'oro Real Madrid, Mourinho diventa l'allenatore più costoso della storia. Ecco chi sono i primi 12

Con la vittoria alle elezioni di Florentino Perez, il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real è ormai cosa fatta. Per far tornare lo Special One a Madrid, i Blancos pagheranno una clausola rescissoria di 15 milioni, prevista nel contratto firmato con il Benfica. Nel 2010 il Real aveva pagato 16 milioni per acquistarlo dall'Inter con cui aveva vinto il Triplete, mentre nel 2004 il Chelsea ne aveva sborsati sei al Porto. Per assicurarsi le sue prestazioni, sono stati dunque pagati in tutto 37 milioni, 12 in più rispetto ai 25 costati al Bayern nel 2021 per "liberare" Julian Nagelsmann dalla panchina del Lipsia. Ecco chi sono gli altri