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© italyphotopress | 12. Maurizio Sarri - Nel 2018 il Chelsea lo acquista dal Napoli per 5,9 milioni 
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Panchine d'oro

Real Madrid, Mourinho diventa l'allenatore più costoso della storia. Ecco chi sono i primi 12

Con la vittoria alle elezioni di Florentino Perez, il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real è ormai cosa fatta. Per far tornare lo Special One a Madrid, i Blancos pagheranno una clausola rescissoria di 15 milioni, prevista nel contratto firmato con il Benfica. Nel 2010 il Real aveva pagato 16 milioni per acquistarlo dall'Inter con cui aveva vinto il Triplete, mentre nel 2004 il Chelsea ne aveva sborsati sei al Porto. Per assicurarsi le sue prestazioni, sono stati dunque pagati in tutto 37 milioni, 12 in più rispetto ai 25 costati al Bayern nel 2021 per "liberare" Julian Nagelsmann dalla panchina del Lipsia. Ecco chi sono gli altri

08 Giu 2026 - 11:47
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1. José Mourinho - Sei milioni dal Chelsea al Porto nel 2004, 16 dal Real all'Inter nel 2010 e 15 nuovamente dal Real al Benfica. In tutto 37 milioni che proiettano lo Special One al vertice di questa classfica

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