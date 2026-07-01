Barcellona, svelata la nuova maglia 2026/27: debutta il font "modernista"

© fcbarcelona.com
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Il Barcellona ha presentato ufficialmente la nuova divisa per la stagione 2026/27 durante un evento esclusivo al Museo d'Arte Contemporanea (MACBA), incentrato sul lancio del carattere tipografico esclusivo "FC Barcelona Modernista" e sul debutto del brand Midea come Main Partner sulla manica sinistra.
Il nuovo font, sviluppato per unire l'identità visiva del club al patrimonio culturale catalano, si ispira direttamente al modernismo e ne reinterpreta lo stile artigianale in chiave contemporanea attraverso forme slanciate e linee di sfondo che donano profondità sul retro della maglia.
Questa grafica personalizzata, associata allo slogan "Blaugrana heartbeat. The passions that move us", verrà utilizzata per i nomi e i numeri delle prime squadre maschile e femminile in Champions League, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna (mentre in campionato rimarrà il font ufficiale de LaLiga), estendendosi inoltre a tutte le selezioni giovanili e alle altre sezioni sportive del club per rafforzare il senso di appartenenza.