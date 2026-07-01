Barcellona, svelata la nuova maglia 2026/27: debutta il font "modernista"

Questa grafica personalizzata, associata allo slogan "Blaugrana heartbeat. The passions that move us", verrà utilizzata per i nomi e i numeri delle prime squadre maschile e femminile in Champions League, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna (mentre in campionato rimarrà il font ufficiale de LaLiga), estendendosi inoltre a tutte le selezioni giovanili e alle altre sezioni sportive del club per rafforzare il senso di appartenenza.