Svelato il mistero: è Olise il sogno di Florentino Perez, pronta un'offerta da 150 milioni. Ma il Bayern promette battaglia

Ma dall'Inghilterra sono sicuri: con la sua ultima uscita pubblica Florentino Perez ha cercato di depistare tifosi e stampa. Sì perché il vero obiettivo del 79enne è Michael Olise. Nonostante la smentita Perez vuole investire questi soldi per il francese che è una stella del Bayern Monaco. Martedì è attesa la proposta sul tavolo dei bavaresi che hanno però intenzione di alzare un muro. Queste le recentissime parole di Uli Hoeneß, presidente onorario dei bavaresi: "Olise non partirà nemmeno per 200 milioni di euro - ha detto -. Inutile avere dei soldi in più in banca giocando poi peggio. Mourinho non lo avrà".