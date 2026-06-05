Svelato il mistero: è Olise il sogno di Florentino Perez, pronta un'offerta da 150 milioni. Ma il Bayern promette battaglia

Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara a chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci: l'ultima porta la firma di Florentino che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca la Champions. "Martedì farò un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento. Almeno 150 milioni".
Una cifra monstre con Perez che ha fornito ulteriori indizi: "È un giocatore che gioca tra centrocampo e attacco. È un giocatore del calibro di Cristiano Ronaldo. Non viene dalla Premier League. Non parlo né di Haaland, né di Doku, nè di Olise". Da Vitinha a Joao Neves fino a Julian Alvarez: nelle ultime ore è partita la caccia al presunto obiettivo dei Blancos che hanno già in pugno Konaté e Dumfries oltre che Mourinho per la panchina.
Ma dall'Inghilterra sono sicuri: con la sua ultima uscita pubblica Florentino Perez ha cercato di depistare tifosi e stampa. Sì perché il vero obiettivo del 79enne è Michael Olise. Nonostante la smentita Perez vuole investire questi soldi per il francese che è una stella del Bayern Monaco. Martedì è attesa la proposta sul tavolo dei bavaresi che hanno però intenzione di alzare un muro. Queste le recentissime parole di Uli Hoeneß, presidente onorario dei bavaresi: "Olise non partirà nemmeno per 200 milioni di euro - ha detto -. Inutile avere dei soldi in più in banca giocando poi peggio. Mourinho non lo avrà".