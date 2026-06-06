REAL MADRID

Klopp riparte dal Real Madrid? La promessa di Riquelme e l'accordo 'misterioso'. La ricostruzione

L'agente del tedesco ha smentito le parole del candidato alla presidenza dei Blancos ma per Marca la verità è un'altra

06 Giu 2026 - 16:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Le elezioni sono sempre più vicine (si vota domenica), e in casa Real Madrid Florentino Perez ed Enrique Riquelme si stanno sfidando a colpi di promesse. Se il primo ha reso noto di avere pronta una super offerta per un big del calcio europeo (dovrebbe trattarsi di Olise), il suo sfidante non è stato meno. Riquelme infatti, ha annunciato di volere Jurgen Klopp per la panchina, attualmente libera dopo l'addio di Arbeloa (c'è pronto Mourinho ma lo Special One è legato al successo elettorale di Perez).

"Se gli iscritti riporranno la loro fiducia in me, Raul (ds designato con Riquelme) contatterà Jurgen Klopp (l'8 giugno, ndr) per presentargli personalmente il nostro progetto sportivo e il nostro desiderio che lui guidi una nuova era per il Real Madrid dalla panchina - ha raccontato lo sfidante di Perez -. Questa decisione è in linea con il sentimento dei migliaia di soci e madridisti con cui ho avuto l’opportunità di parlare nelle ultime settimane".

Leggi anche
MICHAEL OLISE, BAYERN MONACO, COSTO STIMATO: 140 MLN €

Svelato il mistero: è Olise il sogno di Florentino Perez, pronta un'offerta da 150 milioni. Ma il Bayern promette battaglia

Questa uscita pubblica, racconta Marca, era stata concordata con Marc Kosicke, agente di Klopp, attualmente sotto contratto con Red Bull. Ma poco dopo, a sorpresa, è intervenuto proprio Kosice che ha cercato di smentire quanto raccontato da Riquelme: "È fastidioso - ha racconto il collaboratore del tedesco a Sky Sport De -. Non ha ambizioni di allenare il Real Madrid, è un capitolo chiuso. Attualmente è contento di lavorare dov'è". Per il noto quotidiano spagnolo non si tratta di una smentita, ma esclusivamente di una dichiarazione dalla quale trapela tutta la frustrazione per l'eccessiva pressione mediatica su Klopp. La verità, ribadisce Marca, è che la dichiarazione di Riquelme era stata pattuita per iscritto con l'ex allenatore di Liverpool e Borussia Dortmund.

real madrid
klopp
florentino perez
riquelme

Ultimi video

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

01:44
Napoli attende Allegri

Napoli attende Allegri

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:39
Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

01:36
Ndicka uomo mercato

Ndicka uomo mercato

02:38
Vlahovic odi et amo

Vlahovic odi et amo

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

00:16
CLIP DUMFRIES ULTIME IMMAGINI ALL'INTER IN BIANCO 18/05 SRV

Dumfries-Real? Alla cena scudetto era già vestito ‘di bianco”: immagini esclusive

01:35
Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

01:16
Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

01:42
Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

01:22
Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

01:59
Dal futuro di Nico Paz a quello di Osimhen: quali saranno i volti della prossima Serie A?

Quali saranno i volti della prossima Serie A?

00:57
Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

I più visti di Calcio Estero

MICHAEL OLISE, BAYERN MONACO, COSTO STIMATO: 140 MLN €

Svelato il mistero: è Olise il sogno di Florentino Perez, pronta un'offerta da 150 milioni. Ma il Bayern promette battaglia

Le elezioni complicano il ritorno di Mourinho al Real Madrid: ora il Benfica chiede 15 milioni

Super market Manchester United, 8 addii per 100 milioni: chi lascerà il club in estate

Barcellona-Atletico, "rissa" social per Alvarez: i Colchoneros offrono per Yamal 4 biglietti per un concerto...

Bayern Monaco shock: deciso l'esonero di Nagelsmann, al suo posto subito Tuchel

Mourinho-Real Madrid, tutto pronto per l'atto II: accordo con Florentino, attesi firma e annuncio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
MATTEO RUGGERI 2025 - OGGI
16:00
Atletico, se arriva Cucurella parte Ruggeri
15:30
Lazio, Pellegrini verso l'addio: lo vuole il Como
14:47
Udinese, Ekkelenkamp nel mirino di Genoa e Fiorentina
14:24
Besiktas: ufficiale, Vincenzo Italiano nuovo allenatore. Ha firmato un biennale
13:10
Ufficiale, Malinovskyi ha firmato con il Trabzonspor