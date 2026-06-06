Klopp riparte dal Real Madrid? La promessa di Riquelme e l'accordo 'misterioso'. La ricostruzione

Le elezioni sono sempre più vicine (si vota domenica), e in casa Real Madrid Florentino Perez ed Enrique Riquelme si stanno sfidando a colpi di promesse. Se il primo ha reso noto di avere pronta una super offerta per un big del calcio europeo (dovrebbe trattarsi di Olise), il suo sfidante non è stato meno. Riquelme infatti, ha annunciato di volere Jurgen Klopp per la panchina, attualmente libera dopo l'addio di Arbeloa (c'è pronto Mourinho ma lo Special One è legato al successo elettorale di Perez).
"Se gli iscritti riporranno la loro fiducia in me, Raul (ds designato con Riquelme) contatterà Jurgen Klopp (l'8 giugno, ndr) per presentargli personalmente il nostro progetto sportivo e il nostro desiderio che lui guidi una nuova era per il Real Madrid dalla panchina - ha raccontato lo sfidante di Perez -. Questa decisione è in linea con il sentimento dei migliaia di soci e madridisti con cui ho avuto l’opportunità di parlare nelle ultime settimane".
Questa uscita pubblica, racconta Marca, era stata concordata con Marc Kosicke, agente di Klopp, attualmente sotto contratto con Red Bull. Ma poco dopo, a sorpresa, è intervenuto proprio Kosice che ha cercato di smentire quanto raccontato da Riquelme: "È fastidioso - ha racconto il collaboratore del tedesco a Sky Sport De -. Non ha ambizioni di allenare il Real Madrid, è un capitolo chiuso. Attualmente è contento di lavorare dov'è". Per il noto quotidiano spagnolo non si tratta di una smentita, ma esclusivamente di una dichiarazione dalla quale trapela tutta la frustrazione per l'eccessiva pressione mediatica su Klopp. La verità, ribadisce Marca, è che la dichiarazione di Riquelme era stata pattuita per iscritto con l'ex allenatore di Liverpool e Borussia Dortmund.