Klopp riparte dal Real Madrid? La promessa di Riquelme e l'accordo 'misterioso'. La ricostruzione

Questa uscita pubblica, racconta Marca, era stata concordata con Marc Kosicke, agente di Klopp, attualmente sotto contratto con Red Bull. Ma poco dopo, a sorpresa, è intervenuto proprio Kosice che ha cercato di smentire quanto raccontato da Riquelme: "È fastidioso - ha racconto il collaboratore del tedesco a Sky Sport De -. Non ha ambizioni di allenare il Real Madrid, è un capitolo chiuso. Attualmente è contento di lavorare dov'è". Per il noto quotidiano spagnolo non si tratta di una smentita, ma esclusivamente di una dichiarazione dalla quale trapela tutta la frustrazione per l'eccessiva pressione mediatica su Klopp. La verità, ribadisce Marca, è che la dichiarazione di Riquelme era stata pattuita per iscritto con l'ex allenatore di Liverpool e Borussia Dortmund.