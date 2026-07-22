Gila: "Sì, mi voleva anche Allegri. In Amorim ho visto la voglia di avermi qui"

Gila ha confermato di essere stato cercato dal Milan già qualche mese fa: "È vero che Allegri mi voleva, sarebbe una st******a negarlo. Tare anche. Le cose sono andate così, il mister e Igli sono andati via… È arrivata la chiamata di Ruben (Amorim, ndr) e vedere questa voglia di avermi in squadra al Milan… Penso non ci sia prezzo. Mi è bastato poco per decidermi sinceramente. Sento di aver fatto la scelta giusta".