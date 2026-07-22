Nazionale, Malagò: "Non penso che domani arrivi il ct"

Nel frattempo Malagò e Mancini si cercano in campo. "Vai Roberto", "sei solo", "tienila": le indicazioni del presidente della Figc all'ex ct che chiude con una cinquina e segnando il gol del 3-0 con un destro al volo sotto l'incrocio. "Una partita fantastica. In campo è molto umile, Roberto, e ti dà una grande mano - prosegue Malagò che ha poi glissato sulla possibilità di vedere Mancini di nuovo sulla panchina azzurra - . Siamo una coppia che nella vita, a prescindere da tutto, è molto legata e ci tengo a dirlo e ribadirlo". La chiosa è poi dell'ex ct che incalzato su un suo ritorno ha concluso: "Nessun contatto per la Nazionale. Non dipende da me, quel ruolo piace a tanti".