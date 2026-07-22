Nazionale, Malagò: "Non penso che domani arrivi il ct"

Mancini: "Non dipende da me, quel ruolo piace a tanti"

22 Lug 2026 - 23:25
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Giovanni Malagò ci prova in tutti i modi: cerca il gol, un po' come fa per il ct. E se per il tecnico della Nazionale servirà ancora qualche giorno, anche l'appuntamento col gol è rimandato. Cinque tiri e un palo gli negano la gioia di iscrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori nella finale over60 della Coppa Canottieri. Il presidente della Figc, alla fine, esulta lo stesso perché è l'Aniene ad aggiudicarsi il titolo, battendo la Canottieri Lazio 8-3. In squadra con Malagò anche Roberto Mancini, nella lista dei papabili candidati alla panchina azzurra. Ma non è il solo perché la short list prevede tra gli altri i profili di Pep Guardiola e Antonio Conte. "Domani l'annuncio con i club di Serie A? Non penso", ha detto Malagò a fine gara. E su Guardiola: "Non fatemi dire niente".

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Nel frattempo Malagò e Mancini si cercano in campo. "Vai Roberto", "sei solo", "tienila": le indicazioni del presidente della Figc all'ex ct che chiude con una cinquina e segnando il gol del 3-0 con un destro al volo sotto l'incrocio. "Una partita fantastica. In campo è molto umile, Roberto, e ti dà una grande mano - prosegue Malagò che ha poi glissato sulla possibilità di vedere Mancini di nuovo sulla panchina azzurra - . Siamo una coppia che nella vita, a prescindere da tutto, è molto legata e ci tengo a dirlo e ribadirlo". La chiosa è poi dell'ex ct che incalzato su un suo ritorno ha concluso: "Nessun contatto per la Nazionale. Non dipende da me, quel ruolo piace a tanti".

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