Tuchel riparte dal Bayern: "Possiamo vincere tutto"

NUOVO INIZIO

Il nuovo allenatore prende il posto di Nagelsmann, esonerato dalla società bavarese: "Un onore essere qui"

© Getty Images Thomas Tuchel è il nuovo allenatore del Bayern Monaco prendendo il posto dell'esonerato Julian Nagelsmann. L'ex tecnico di Dortmund e Psg, tra le altre, è stato presentato dalla società bavarese che ha approfittato della pausa per le nazionali per prendere una decisione drastica, dovuta più a dissidi interni che ai risultati sul campo. "La squadra che avrò a disposizione - ha commentato Tuchel - è una delle più forti e talentuose d'Europa. Possiamo vincere tutto".

Ambizione che da sempre è la stessa del club tedesco: "Essere cercato dal Bayern Monaco è stato un onore, dopo aver lavorato all'estero per un po' mi sono reso ancora più consapevole dell'importanza di questa società, che ringrazio. Il Dna di questo club è la vittoria e possiamo giocarci qualsiasi titolo con la rosa a disposizione".

Vedi anche Calcio estero Bayern Monaco shock: deciso l'esonero di Nagelsmann Tuchel ha poi raccontato il retroscena che lo ha portato in Baviera: "La dimensione di questa sfida è stata il fattore decisivo che mi ha portato qui, poi mi sono anche avvicinato alla famiglia. Pensavo che avrei continuato ad allenare all'estero, poi martedì sono stato chiamato ed è stato tutto molto rapido. Prima non c'erano mai stati contatti".

Vedi anche Calcio estero Nagelsmann non resta disoccupato: è lui il dopo Conte al Tottenham Il 49enne allenatore tedesco debutterà proprio contro il Borussia Dortmund, una parte importante del suo passato: "Mi sono reso subito conto che la prima sfida sarebbe stata contro il Borussia capolista, ma ormai è una storia di qualche anno fa e l'importanza di questa partita è chiarissima. Il fatto che siano davanti a noi in classifica certamente la rende ancora più esplosiva. Ora si tratta di conoscersi coi giocatori e scrollarsi il passato e anche se magari non tutti saranno felici, contro il Dortmund vogliamo già mettere il primo punto esclamativo. Ho già un'idea e mi fido dei giocatori".

Il contratto di Tuchel sarà di due anni e mezzo: "Al Chelsea sono stato 18 mesi anche se avevo un contratto di cinque anni. Se andranno bene le cose cercheremo di estenderlo".