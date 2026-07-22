Fiorentina, Grosso: "Kean? Vorrei tenerlo, ma ci sono delle voci..."

22 Lug 2026 - 23:50
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Moise Kean è stato accostato al Como e Fabio Grosso ammette che la Fiorentina potrebbe perdere quello che oggi è il suo attaccante titolare. “Lo vedo tranquillo, ho il piacere di ritrovarlo dopo diversi anni. L'ho conosciuto quando era un ragazzino e l'ho ritrovato da uomo e calciatore affermato. Le caratteristiche le conoscete e le conosco bene, è un giocatore fortissimo per la nostra squadra. Poi, come ho detto prima, ci sono le voci di mercato, ma noi siamo qui soltanto per lavorare e migliorare. Sapete che ci sono delle dinamiche di mercato: io sono felice di averlo, sarei felice di averlo, ma se dovesse palesarsi qualcosa di bello per lui e che vada bene a tutti, sarei altrettanto felice di fargli l'in bocca al lupo”, ha dichiarato il tecnico viola.

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