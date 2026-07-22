Il Napoli di Allegri perde al debutto, l’Arezzo vince 3-1 in amichevole

Al rientro in campo, il Napoli si presenta con una formazione rivoluzionata: entrano Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola, Vergara, Lobotka, Folorunsho, Politano, Lucca e Rao. A segnare è però sempre l’Arezzo, con il raddoppio di Gilli al 56’. Questa volta la reazione degli Azzurri è tuttavia immediata e arriva in occasione del calcio di rigore conquistato da Vergara al 61’: Politano si presenta sul dischetto e si fa parare il tiro da Serban, riuscendo poi a ribadire in rete il pallone al secondo tentativo. Sessanta secondi più tardi, Allegri concede spazio anche a Contini (in sostituzione di Milinkovic-Savic), mentre Lucca colpisce un palo all’82’. Proprio l’ex Nottingham Forest è poi costretto a lasciare il campo zoppicando pochi minuti dopo, sostituito da Milton Pereyra. A chiudere ogni discorso è allora Eklu, con il 3-1 finale che fa sorridere l’Arezzo per il secondo anno di fila contro gli Azzurri.