Il Napoli di Allegri perde al debutto, l’Arezzo vince 3-1 in amichevole

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C’era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell’amichevole giocata alla SKI.IT Arena di Carciato contro l’Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al Mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli Azzurri finiscono nuovamente ko contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte: il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu.
LA PARTITA
A un anno esatto dalla sconfitta per 2-0 rimediata contro l’Arezzo in amichevole, il Napoli torna in campo alla SKI.IT Arena di Carciato per affrontare nuovamente i toscani in un test che sancisce anche l’esordio (sebbene non ufficiale) di Massimiliano Allegri sulla panchina dei partenopei, al sesto giorno di ritiro in Val di Sole. Davanti agli occhi interessati del Presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico livornese opta inizialmente per un 4-3-3 con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Gutierrez in difesa, Anguissa, Prisco e Lindstrom a centrocampo e il tridente formato da Giovane, Hojlund e Alisson Santos in attacco. Il primo a rendersi pericoloso al 9’ è il centravanti danese, fermato da Seculin prima del tiro, con l’Arezzo che si porta quindi in vantaggio due minuti più tardi: a sbloccare la gara per la squadra neopromossa in Serie B è l’ex Cesena Cerri di testa, sul cross di Sala. Rrahmani sfiora allora il pari al 27’, con Allegri che inserisce poi Milinkovic-Savic al posto di Meret alla mezz’ora di gara: il primo tempo termina, dunque, sull’1-0 per la squadra di Bucchi.
Al rientro in campo, il Napoli si presenta con una formazione rivoluzionata: entrano Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola, Vergara, Lobotka, Folorunsho, Politano, Lucca e Rao. A segnare è però sempre l’Arezzo, con il raddoppio di Gilli al 56’. Questa volta la reazione degli Azzurri è tuttavia immediata e arriva in occasione del calcio di rigore conquistato da Vergara al 61’: Politano si presenta sul dischetto e si fa parare il tiro da Serban, riuscendo poi a ribadire in rete il pallone al secondo tentativo. Sessanta secondi più tardi, Allegri concede spazio anche a Contini (in sostituzione di Milinkovic-Savic), mentre Lucca colpisce un palo all’82’. Proprio l’ex Nottingham Forest è poi costretto a lasciare il campo zoppicando pochi minuti dopo, sostituito da Milton Pereyra. A chiudere ogni discorso è allora Eklu, con il 3-1 finale che fa sorridere l’Arezzo per il secondo anno di fila contro gli Azzurri.