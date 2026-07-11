La Spagna in semifinale stravolge il calendario de LaLiga: prima giornata verso il rinvio?

Ma a questo punto è possibile che l'intera giornata del campionato spagnolo venga rinviata e sia riprogrammata in un turno infrasettimanale tra la seconda e la terza partita del calendario de LaLiga, ovvero tra il 26 e il 27 di agosto. Una possibilità anticipata dallo stesso presidente de LaLiga, Javier Tebas, che altrimenti dovrà dividere il calendario della prima giornata, di fatto, a metà.