MONDIALI 2026

La Spagna in semifinale stravolge il calendario de LaLiga: prima giornata verso il rinvio?

Il contratto collettivo prevede tre settimane di riposo per i calciatori. Almeno 5 partite slitteranno, possibile turno infrasettimanale il 26-27 agosto

11 Lug 2026 - 14:30
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La Spagna in semifinale ai Mondiali stravolge il calendario de LaLiga. Il campionato spagnolo, al via il prossimo 14 agosto, deve fare i conti con un calendario davvero congestionato dagli impegni internazionali e delle nazionali, oltre a quelli dei club. 

Il contratto collettivo dell'Afe (Associazione dei calciatori spagnoli) prevede infatti 21 giorni di riposo obbligatorio per ogni giocatore tra una stagione e l'altra. Tre settimane ora da rispettare per tutti i calciatori, con conseguente obbligo di rinvio nelle gare che vedranno i convocati con la Roja. 

LaLiga aveva puntato su Barcellona-Athletic Bilbao e su Real Madrid-Real Sociedad alla prima giornata, ovvero le squadre con più convocati al Mondiale, sperando di poter rinviare solamente queste due gare, di fatto già posticipate per i tanti protagonisti in semifinale.

Il risultato della Spagna invece cambia i piani perché dovranno slittare sicuramente anche Celta Vigo-Osasuna (Borja Iglesias tra i padroni di casa) e Atletico Madrid-Malaga (Pubill, Grimaldo e Baena i Colchoneros chiamati da De la Fuente).

A queste gare si aggiungerà una tra Valencia-Betis (in caso di semifinale dell'Argentina di Lo Celso) oppure Siviglia-Rayo Vallecano se dovessero spuntarla gli elvetici (Sow e Vargas). 

Solo quattro partite si possono giocare già nel weekend di metà agosto: Alaves-Getafe, Deportivo La Coruna-Elche, Espanyol-Levante e Racing Santander-Villarreal.

Ma a questo punto è possibile che l'intera giornata del campionato spagnolo venga rinviata e sia riprogrammata in un turno infrasettimanale tra la seconda e la terza partita del calendario de LaLiga, ovvero tra il 26 e il 27 di agosto. Una possibilità anticipata dallo stesso presidente de LaLiga, Javier Tebas, che altrimenti dovrà dividere il calendario della prima giornata, di fatto, a metà. 

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