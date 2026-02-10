Juve, il preparatore della Serbia rivela quando tornerà Vlahovic

Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport, il preparatore fisico della nazionale serba ha parlato dell'infortunio di Dusan Vlahovic rivelando importanti dettagli sul suo rientro. Queste le parole di Dusan Ilic: "Credo che a inizio marzo lo rivedremo in campo. L'infortunio è arrivato in un'area ben specifica, ma con i medici e gli specialisti che ha a disposizione, posso dire che lo rivedremo presto". Il preparatore ha aggiunto: "Non l’ho seguito personalmente, dunque non sono perfettamente a conoscenza dell’iter. Però non era Belgrado la città per recuperare: aveva bisogno di luoghi caldi per velocizzare il percorso. Il fattore climatico è determinante".