Si chiama Epiq la Skoda elettrica più economica

È il nuovo Urban Crossover di segmento B con cui il marchio ceco punta a rendere l’elettrico davvero accessibile

di Redazione Drive Up
10 Feb 2026 - 12:39
Skoda accelera sull’elettrico e lo fa con un modello destinato a diventare centrale nella sua strategia europea. Epiq è il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che sarà presentato nella prima metà dell’anno, con l’obiettivo dichiarato di abbassare la soglia d’ingresso alla mobilità a batteria e conquistare nuovi clienti.
Pensata per l’uso quotidiano
Basata sulla piattaforma MEB+ a trazione anteriore, la Epiq promette un equilibrio interessante tra dimensioni contenute e abitabilità interna. La nuova architettura consente di ridurre peso e consumi, migliorando l’efficienza complessiva: l’autonomia dichiarata arriva fino a 430 chilometri, mentre la ricarica rapida in corrente continua fino a 125 kW permette di passare dal 10 all’80% in poco più di 20 minuti. Numeri che la collocano tra le elettriche urbane più versatili della categoria.
Prezzi da “prima elettrica”
È il primo modello di serie a interpretare pienamente il nuovo linguaggio stilistico Modern Solid, con linee pulite, proporzioni robuste e una firma luminosa a T immediatamente riconoscibile. Secondo il CEO Klaus Zellmer, in molti mercati Epiq avrà prezzi paragonabili a quelli del Kamiq termico, rafforzando l’idea di una reale libertà di scelta tra elettrico e motori tradizionali. Una mossa coerente con il momento positivo del marchio, già nella Top 5 europea dei costruttori BEV grazie ai risultati di Elroq ed Enyaq.

