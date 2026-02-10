Riva dopo il primato italiano nei 1500 indoor guarda al futuro prossimo

"Il 2024 è stato l’anno che mi ha proiettato per la prima volta nell’atletica che ho sempre sognato di fare, quali il primato italiano indoor nei 1500, anche se per poco, 3 titoli italiani, la mia prima finale europea e la ciliegina sulla torta con la semifinale alle Olimpiadi dove ho anche realizzato nei ripescaggi il mio personale di allora. Una stagione sicuramente positiva, ma dopo i giochi ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fermo tre mesi e in quel periodo è arrivata la proposta On che, dopo una lunga valutazione in perfetto accordo con Vittorio, abbiamo convenuto insieme fosse la strada più giusta da intraprendere, insomma un treno da non perdere. Mi avrebbero messo a disposizione strumenti che in Italia non avrei avuto, un gruppo di alto livello, tutte occasioni per crescere sia a livello atletico che personale".