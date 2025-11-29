Liga, i risultati: il Barcellona ribalta l'Alaves, pari tra Maiorca e Osasuna

BARCELLONA-ALAVES 3-1

L'Alaves sogna in avvio al Camp Nou, poi si rassegna alla realtà: c'è troppo divario col Barça, che vince 3-1 e fa due su due nel suo storico stadio. Il Barcellona ritrova Raphinha dall'inizio e non rinuncia a nessun big, schierando Olmo in mediana e il brasiliano sulla trequarti, con Rashford e Yamal al suo fianco. Questo crea uno squilibrio iniziale, che porta al vantaggio a sorpresa degli ospiti al Camp Nou: Pablo Ibáñez è tutto solo sul corner e insacca alle spalle di Joan Garcia dopo un solo minuto. Il Barça rischia di andare in bambola, con Rebbach che sfiora il clamoroso bis, ma si risveglia sulla spinta del duo Raphinha-Yamal: il brasiliano fa l'assist e il gioiello blaugrana insacca con un sinistro potente che buca Sivera. Siamo al 9' e la partita non è ancora girata del tutto, visto che Joan Garcia deve salvare la sua porta evitando la rete di Jonny. Una parata che risulterà decisiva perché, un paio di minuti dopo, il Barça realizzerà il bis che indirizzerà definitivamente la sfida: secondo assist di Raphinha e tiro di prima di Dani Olmo, è 2-1 al 25'. Da qui in poi è un assolo blaugrana, con le stelle a caccia del tris e un solo rischio, quando Boyé si divora il pari nel recupero. Nella ripresa Flick alza ulteriormente il baricentro dei suoi, che sfiorano a più riprese il gol: lo accarezza Lewandowski che viene fermato da Sivera, grandi chances per la doppietta di Yamal e Dani Olmo. Il controllo del Barcellona, spinto dal caldissimo Camp Nou, è totale e il tecnico tedesco può anche permettersi di far rifiatare Raphinha e Lewandowski, che lasciano il campo al 60'. Nel finale c'è un brivido per i blaugrana, che rischiano sulla ripartenza di Guridi, poi ecco l'apoteosi: Yamal ispira il 3-1 sull'Alaves (fermo a quota 15) e la doppietta di Dani Olmo (93'). Esulta dunque il Barça, che sale a 34 punti e a +2 sul Real Madrid. Si alza la pressione sui blancos (32), che domani sfideranno il Girona terzultimo con 11 punti.



MAIORCA-OSASUNA 2-2