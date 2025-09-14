Liga: show del Barcellona, Flick resta in scia al Real Madrid

Gioco, partita, incontro. Il Barcellona sconfigge 6-0 il Valencia, senza Yamal (infortunato), e resta a -2 dal Real Madrid. Nella cornice dell'Estadi Johan Cruyff, casa da 6mila posti del Barça B che ospita la sfida per la contemporanea indisponibilità del Camp Nou (per i lavori) e dello stadio al Montjuic (occupato dal concerto di Post Malone), il Barça fa turnover. Flick lascia in panchina big come Dani Olmo, Lewandowski e Raphinha: torna tra i titolari Casadò, chance per Rashford e il deb Bardghji. Davanti c'è Ferran Torres, ma il grande protagonista è l'ex Manchester United: subito una doppia chance per Rashford, mentre Foulquier sfiora l'autogol. Ci provano tutti gli elementi del quartetto offensivo del Barcellona, che la sblocca solo al 28': golazo di Fermin Lopez dalla distanza, imparabile per Agirrezabala. Danjuma sfiora il pari, ma nella ripresa c'è solo il Barça. I blaugrana colpiscono subito un palo con Ferran Torres, poi ecco il bis di Raphinha sull'assist di Rashford (53') e il tris: doppietta di Fermin Lopez, che colpisce al 55' con un rasoterra da fuori area. La partita è ormai indirizzata e il Barça cala anche il poker, in modo poco edificante per gli ospiti: Copete e Gayà si scontrano, Raphinha raccoglie palla e segna col sinistro. Siamo sul 4-0 ed entrano anche Dani Olmo e Lewandowski, che si aggiunge ai marcatori al 76': tocco di prima e manita blaugrana. Nei minuti finali il Barça festeggia il rientro in campo di Marc Bernal dopo un anno di stop, e trova anche la sesta rete col "solito" Lewandowski (86') tra gli "olé" dello stadio. Finisce così, 6-0 e roboante successo del Barça che sale a 10 punti scavalcando Getafe e Athletic (9). Blaugrana a -2 dal Real (12), Valencia fermo a quota 4.