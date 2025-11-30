Liga: Real fermato sull'1-1 dal Girona, Barcellona in vetta

SIVIGLIA-BETIS 0-2

Il sempre infuocato Derby andaluso è del Betis, che piega 2-0 il Siviglia al Sanchez-Pizjuan nel secondo tempo. Dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti, infatti, si scatena Fornals, che sfonda centralmente, salta tutta la difesa di casa e la mette sul primo palo portando avanti i biancoverdi. Il raddoppio arriva al 68' con Altimira, che raccoglie una respinta da corner e di sinistro non sbaglia. Poco prima del recupero, Romero si fa espellere e all'87' il lancio di oggetti dalla curva obbliga l'arbitro a interrompere il Derby. Si riprende poco dopo e il Betis porta a casa la sfida contro i rivali di sempre: ora è a quota 27, sempre all'inseguimento dell'Atletico per il quarto posto. Resta a 16, invece, il Siviglia, al quarto ko nelle ultime cinque partite.



REAL SOCIEDAD-VILLARREAL 2-3

Il Villarreal sbanca l'Anoeta e vince 3-2 sul campo della Real Sociedad, ma serve un gol al 95' di Moleiro dopo la rimonta subita dai baschi. Si parte infatti con il gol di Ayoze Perez che porta in vantaggio il Sottomarino giallo al 31', mentre nella ripresa è Moleiro, al 57', a raddoppiare. Poco dopo, Soler riapre la sfida su assist di Kubo e all'87' Barrenetxea sembra completare la rimonta con il 2-2. Proprio al 95', Moleiro raccoglie una respinta da corner e la mette sul primo palo, firmando la doppietta ma soprattutto il 3-2 del Villarreal, che si porta a -2 dal Barcellona e si conferma in zona Champions. La Real Sociedad, invece, crolla dopo 3 vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite.



CELTA VIGO-ESPANYOL 0-1

L'Espanyol si impone 1-0 in casa del Celta proprio nel finale e grazie al gol di Kike Garcia, che al 60' entra e decide la gara con la spizzata di testa sul primo palo dopo il calcio d'angolo battuto da Exposito. In una serata positiva per le catalane, i biancoblu salgono a 24 punti e agganciano il Betis in zona Europa.