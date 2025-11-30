Liga: Real fermato sull'1-1 dal Girona, Barcellona in vetta

Mbappé su rigore non basta, ora Xabi Alonso è secondo. Real Sociedad-Villarreal 2-3, Derbi di Siviglia al Betisdi Redazione
© Getty Images
Il Real Madrid perde la vetta della Liga dopo la quattordicesima giornata: questo il verdetto di Montilivi dopo l'1-1 sul campo del Girona. Mbappé si vede annullare al 40' il possibile vantaggio, poi passano i catalani con Ounahi (45'). Nella ripresa, Vinicius si guadagna il rigore trasformato al 67' dall'ex Psg, ma l'assedio finale non basta: in vetta c'è ora il Barcellona. Real Sociedad-Villarreal 2-3, il Derbi di Siviglia è del Betis: 2-0.
GIRONA-REAL MADRID 1-1
La partita cambia proprio alla fine del primo tempo: Mbappé sembra portare in vantaggio al 40' la squadra di Xabi Alonso, ma prima del suo ultimo tocco l'ex Psg la tocca con la mano. La rete, inizialmente concessa, viene annullata dopo l'on-field review. Subito dopo arriva invece l'1-0 del Girona, con il destro sotto la traversa di Ounahi su sponda di Tsygankov. Nella ripresa, è però proprio Mbappé a sistemarla: al 66', Vinicius si fa stendere in area di rigore e dal dischetto il francese non sbaglia. Il Real insiste e nel finale va a centimetri dal 2-1, ma a 30" dalla fine il destro a giro ancora di Mbappé finisce fuori per la disperazione di Xabi Alonso. In vista dell'anticipo infrasettimanale (per via della Supercoppa), ora i blancos sono secondi: a -1 dalla nuova capolista, il Barcellona. Si giocano Barcellona-Atletico e Athletic Bilbao-Real: due partite che possono ulteriormente indirizzare una delle classifiche più equilibrate della Liga. Punto importante in ottica salvezza per il Girona.
SIVIGLIA-BETIS 0-2
Il sempre infuocato Derby andaluso è del Betis, che piega 2-0 il Siviglia al Sanchez-Pizjuan nel secondo tempo. Dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti, infatti, si scatena Fornals, che sfonda centralmente, salta tutta la difesa di casa e la mette sul primo palo portando avanti i biancoverdi. Il raddoppio arriva al 68' con Altimira, che raccoglie una respinta da corner e di sinistro non sbaglia. Poco prima del recupero, Romero si fa espellere e all'87' il lancio di oggetti dalla curva obbliga l'arbitro a interrompere il Derby. Si riprende poco dopo e il Betis porta a casa la sfida contro i rivali di sempre: ora è a quota 27, sempre all'inseguimento dell'Atletico per il quarto posto. Resta a 16, invece, il Siviglia, al quarto ko nelle ultime cinque partite.
REAL SOCIEDAD-VILLARREAL 2-3
Il Villarreal sbanca l'Anoeta e vince 3-2 sul campo della Real Sociedad, ma serve un gol al 95' di Moleiro dopo la rimonta subita dai baschi. Si parte infatti con il gol di Ayoze Perez che porta in vantaggio il Sottomarino giallo al 31', mentre nella ripresa è Moleiro, al 57', a raddoppiare. Poco dopo, Soler riapre la sfida su assist di Kubo e all'87' Barrenetxea sembra completare la rimonta con il 2-2. Proprio al 95', Moleiro raccoglie una respinta da corner e la mette sul primo palo, firmando la doppietta ma soprattutto il 3-2 del Villarreal, che si porta a -2 dal Barcellona e si conferma in zona Champions. La Real Sociedad, invece, crolla dopo 3 vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite.
CELTA VIGO-ESPANYOL 0-1
L'Espanyol si impone 1-0 in casa del Celta proprio nel finale e grazie al gol di Kike Garcia, che al 60' entra e decide la gara con la spizzata di testa sul primo palo dopo il calcio d'angolo battuto da Exposito. In una serata positiva per le catalane, i biancoblu salgono a 24 punti e agganciano il Betis in zona Europa.