Roma-Napoli, le pagelle: Neres è letale, Hojlund prezioso. Soulé e Ferguson desaparecidos

I voti e i giudizi della sfida dell'Olimpico: Milinkovic-Savic decisivo al 90'di Andrea Ghislandi
© Getty Images
ROMA (3-4-2-1)
Svilar 6,5 - Bravissimo nell'uscita fuori area su Lang, attento e reattivo sul tiro-cross dell'olandese deviato da Mancini
Mancini 6 - All'inizio Lang lo mette un po' in difficoltà ma gli prende presto le misure e non ha più problemi. Così come con uno stanco Neres quando il brasiliano cambia fascia dopo l'ingresso di Politano.
Ndicka 5,5 - Il duello con Hojlund è una delle sfide nella sfida più interessante e il danese gli dà davvero filo da torcere.
Hermoso 6 - Ci mette grinta e fisico e alla fine non sfigura.
Celik 5,5 - Il laterale turco ha giocato gare decisamente migliori. In avanti non si vede praticamente mai e stasera l'asse con Soulé non funziona.
Koné 6 - Passa la serata appiccicato a Lobotka che per 90' diventa praticamente la sua ombra. Roba che scatenerebbe la gelosia di qualsiasi fidanzata.
Cristante 5,5 - Si fa apprezzare in alcune coperture ma non incide in costruzione. (16' st El Aynaoui 5 - Mezzora abbondante di quasi anonimato)
Wesley 5 - Gara piuttosto anonima del laterale brasiliano che aveva abituato i tifosi della Roma a ben altro. Impreciso anche nei pochi cross effettuati. (37' st El Shaarawy sv)
Soulé 4,5 - Nel primo tempo sbaglia praticamente ogni pallone che tocca, compreso un sinistro alto allo scadere del primo tempo. Non migliora nella ripresa e Gasp lo toglie dopo un'ora di gioco. Serata da dimenticare. (17' st Dybala 5,5 - Gasp lo inserisce alla ricerca di quella qualità che Soulé non ha garantito. L'unico acuto è l'assist al bacio per Baldanzi. Troppo poco).
Pellegrini 5,5 - È il primo che prova a dare la scossa a una squadra tramortita dal gol, ma anche lui si spegne ben presto e incide poco. (35' st Bailey sv)
Ferguson 5 - La mossa a sorpresa di Gasperini che opta per la punta pesante non paga. Reduce dal primo gol in maglia giallorossa contro la Cremonese, l'irlandese torna l'attaccante anonimo visto quasi sempre in questo primo terzo di stagione. (1' st Baldanzi 5,5 - Entra come falso nove, ma ha vita difficile tra i centrali del Napoli. Al 90' ha sul destro il pallone del pareggio ma Milinkovic-Savic è attento).
All.: Gritti (Gasperini squalificato) 5 - Come contro l'Inter, la Roma prende gol centralmente dove lascia una prateria per l'inserimento di Neres. Perde la vetta e conferma una certa difficoltà contro le big del campionato.
© Getty Images
NAPOLI (3-4-2-1)
Milinkovic-Savic 7 - Per 90' una serata davvero tranquilla, poi con un tuffo felino nega il pareggio a Baldanzi. Provvidenziale.
Beukema 6 - Pochi problemi con gli attaccanti giallorossi, solo al 90' si perde Baldanzi ma Milinkovic-Savic ci mette una pezza.
Rrahmani 6,5 - Ottimo match del centrale kosovaro. Provvidenziale anticipo su Ferguson dopo una bella azione di Pellegrini nel primo tempo. Sempre attento in difesa.
Buongiorno 6 - Rischia il giallo per un fallo su Baldanzi, anche lui come i compagni di reparto ha quasi sempre gioco facile con gli attaccanti avversari.
Di Lorenzo 6 - Sfiora il gol calciando al volo sul primo palo, conclusione che termina sull'esterno della rete. Spinge meno del solito, ma non commette sbavature.
Lobotka 6 - Nella sua zona transita sempre Koné, la cui fisicità non lo mette mai in difficoltà. La solita regia preziosa.
McTominay 6 - Con questo nuovo modulo deve limitare gli inserimenti che sono il suo grande punto di forza. Rimane comunque imprescindibile per questo Napoli a cui regala qualità e fisicità.
Olivera 6 - Gara attenta senza particolare acuti. Svolge bene il compitino, facilitato anche da un Soulé in giornata decisamente negativa.
Neres 7 - Quando parte in velocità è difficile stargli dietro, come in occasione del gol nato da una straordinaria ripartenza. Il cambiamento tattico lo ha trasformato. È lui l'MVP della partita. (40' st Lucca sv)
Lang 5,5 - L'inizio gara è promettente e spaventa due volte Svilar, ma con il passare dei minuti sparisce dal campo fino alla sostituzione. (24' st Politano 5,5 - Ancora una panchina per quello che era un intoccabile fino al cambio modulo. Ha perso un po' di fiducia).
Hojlund 6,5 - Duella per tutta la partita con Ndicka, Conte gli chiede il gioco di sponda e di far salire la squadra. Bella la palla che serve a Neres per il gol dell'1-0. (35' st Elmas sv).
All.: Conte 7 - Prepara perfettamente la gara non lasciando respiro alla Roma in fase di impostazione. Con la difesa a tre la difesa è più solita. Poi ci pensa Neres che conferma il grande stato di grazia. E la vetta (in coabitazione col Milan) è riconquistata.