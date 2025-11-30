Roma-Napoli, le pagelle: Neres è letale, Hojlund prezioso. Soulé e Ferguson desaparecidos

ROMA (3-4-2-1)

Svilar 6,5 - Bravissimo nell'uscita fuori area su Lang, attento e reattivo sul tiro-cross dell'olandese deviato da Mancini

Mancini 6 - All'inizio Lang lo mette un po' in difficoltà ma gli prende presto le misure e non ha più problemi. Così come con uno stanco Neres quando il brasiliano cambia fascia dopo l'ingresso di Politano.

Ndicka 5,5 - Il duello con Hojlund è una delle sfide nella sfida più interessante e il danese gli dà davvero filo da torcere.

Hermoso 6 - Ci mette grinta e fisico e alla fine non sfigura.

Celik 5,5 - Il laterale turco ha giocato gare decisamente migliori. In avanti non si vede praticamente mai e stasera l'asse con Soulé non funziona.

Koné 6 - Passa la serata appiccicato a Lobotka che per 90' diventa praticamente la sua ombra. Roba che scatenerebbe la gelosia di qualsiasi fidanzata.

Cristante 5,5 - Si fa apprezzare in alcune coperture ma non incide in costruzione. (16' st El Aynaoui 5 - Mezzora abbondante di quasi anonimato)

Wesley 5 - Gara piuttosto anonima del laterale brasiliano che aveva abituato i tifosi della Roma a ben altro. Impreciso anche nei pochi cross effettuati. (37' st El Shaarawy sv)

Soulé 4,5 - Nel primo tempo sbaglia praticamente ogni pallone che tocca, compreso un sinistro alto allo scadere del primo tempo. Non migliora nella ripresa e Gasp lo toglie dopo un'ora di gioco. Serata da dimenticare. (17' st Dybala 5,5 - Gasp lo inserisce alla ricerca di quella qualità che Soulé non ha garantito. L'unico acuto è l'assist al bacio per Baldanzi. Troppo poco).

Pellegrini 5,5 - È il primo che prova a dare la scossa a una squadra tramortita dal gol, ma anche lui si spegne ben presto e incide poco. (35' st Bailey sv)

Ferguson 5 - La mossa a sorpresa di Gasperini che opta per la punta pesante non paga. Reduce dal primo gol in maglia giallorossa contro la Cremonese, l'irlandese torna l'attaccante anonimo visto quasi sempre in questo primo terzo di stagione. (1' st Baldanzi 5,5 - Entra come falso nove, ma ha vita difficile tra i centrali del Napoli. Al 90' ha sul destro il pallone del pareggio ma Milinkovic-Savic è attento).

All.: Gritti (Gasperini squalificato) 5 - Come contro l'Inter, la Roma prende gol centralmente dove lascia una prateria per l'inserimento di Neres. Perde la vetta e conferma una certa difficoltà contro le big del campionato.