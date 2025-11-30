Napoli, Conte: "E' un momento da elmetto: tenere questo standard è qualcosa di incredibile"

Antonio Conte si riprende la vetta della classifica con un successo importante sul campo della Roma, ritrova il suo Napoli cinico e concreto e la solidità difensiva che, nello scorso campionato, fu decisiva per il raggiungimento dello scudetto: "La settimana di pausa? In Inghilterra è usuale, ero d'accordo con il club e d'ora in avanti farò sempre perché ho uno staff molto bravo. Serve una boccata di ossigeno a me e alla mia famiglia vista tutta la pressione".



Ma di cosa è più soddisfatto Conte? "Venire a Roma e farlo con autorità e personalità come abbiamo fatto noi, difendendo correndo in avanti, non era semplice. La Roma veniva da grandi risultati ed è un'ottima squadra, oltre al fatto che era davanti a noi. Sono molto contento per come abbiamo giocato. Detto questo viviamo un momento di grande difficoltà per l'indisponibilità di tanti giocatori e questo periodo durerà ancora per un po'. Spero che ai giocatori che ci sono non accada nulla, altrimenti andremmo ancora in difficoltà. Nelle defezioni la squadra ha risposto alla grande, abbiamo dovuto cambiare il sistema di gioco tornando all'inizio per una questione di numeri di centrocampisti, perché abbiamo solo Lobotka e McTominay, dietro loro due abbiamo Elmas che è un po' un jolly, e Vergara, che è un ragazzo promettente del vivaio e dovrà giocare, perché ho bisogno di avere un'opzione in più".