Calcio
napoli
QUI NAPOLI

Napoli, Conte: "E' un momento da elmetto: tenere questo standard è qualcosa di incredibile"

Il tecnico degli azzurri dopo il successo contro la Roma: "La settimana di pausa? In Inghilterra è normale e lo farò sempre perché ho un ottimo staff"

di Alessandro Franchetti
30 Nov 2025 - 23:27
© Getty Images

© Getty Images

Antonio Conte si riprende la vetta della classifica con un successo importante sul campo della Roma, ritrova il suo Napoli cinico e concreto e la solidità difensiva che, nello scorso campionato, fu decisiva per il raggiungimento dello scudetto: "La settimana di pausa? In Inghilterra è usuale, ero d'accordo con il club e d'ora in avanti farò sempre perché ho uno staff molto bravo. Serve una boccata di ossigeno a me e alla mia famiglia vista tutta la pressione".

Ma di cosa è più soddisfatto Conte? "Venire a Roma e farlo con autorità e personalità come abbiamo fatto noi, difendendo correndo in avanti, non era semplice. La Roma veniva da grandi risultati ed è un'ottima squadra, oltre al fatto che era davanti a noi. Sono molto contento per come abbiamo giocato. Detto questo viviamo un momento di grande difficoltà per l'indisponibilità di tanti giocatori e questo periodo durerà ancora per un po'. Spero che ai giocatori che ci sono non accada nulla, altrimenti andremmo ancora in difficoltà. Nelle defezioni la squadra ha risposto alla grande, abbiamo dovuto cambiare il sistema di gioco tornando all'inizio per una questione di numeri di centrocampisti, perché abbiamo solo Lobotka e McTominay, dietro loro due abbiamo Elmas che è un po' un jolly, e Vergara, che è un ragazzo promettente del vivaio e dovrà giocare, perché ho bisogno di avere un'opzione in più".

E ancora: "Il gruppo sta dimostrando grande entusiasmo, voglia e una determinazione che non dobbiamo mai smarrire perché ci ha portato l'anno scorso a vincere lo scudetto. Noi vogliamo provare a difenderlo sperando non ci siano altre defezioni"

De Laurentiis l'ha definita condottiero su X...
"Il presidente si riferiva a me? (ride, ndr). Sono molto contento per i ragazzi perché è un momento da elmetto, mantenerci con questo standard è qualcosa di incredibile. Dobbiamo sapere che per un bel po' dovremmo fare di necessità, virtù. Battere l'Atalanta, che è una squadra forte, il Qarabag, che è la rivelazione della Champions e venire a vincere a Roma è molto positivo. E' un messaggio per noi: se vogliamo, possiamo".  

DE LAURENTIIS: "GUIDATI DA UN VERO CONDOTTIERO"
A festeggiare il successo e il primato in classifica è anche Aurelio De Laurentiis che, su X, elogia pubblicamente Antonio Conte: "Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero", ha scritto il numero uno del Napoli.

roma-napoli
conte

