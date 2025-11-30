Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Biathlon, CdM: Italia seconda nella staffetta mista a Östersund

30 Nov 2025 - 23:40

 Ventiquattro ore è ancora un secondo posto per l'Italia: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi conquistano un ottima seconda piazza nella staffetta mista alle spalle della Francia (Jacquelin / Perrot / Braisaz / Jeanmonnot) che vince utilizzando solo sei ricariche in 1:05'16"5. Ma appena dietro (+25"2) c'è l'Italia (8 ricariche): quattro ottime frazioni sugli sci, una prestazione pressochè perfetta da parte di Hofer ed ottimi segnali nel tiro a terra da parte di Wierer e Vittozzi, autrici di sessioni magistrali. La differenza con la Francia è tutta in qualche ricarica in più utilizzata, soprattuto in piedi nelle due frazioni dispari. La Norvegia (Stromshein/Botn/Knotten/Tandrevold) è terza a 1'05 con un giro e sette ulteriori ricariche. Finlandia e Cechia occupano le posizioni appena a ridosso del podio, con gli Stati Uniti ottimi sesti.

Ultimi video

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

01:19
La Nfl è su Mediaset

La Nfl è su Mediaset

01:27
237 giorni dopo

237 giorni dopo

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

I più visti di Altri Sport

NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:40
Biathlon, CdM: Italia seconda nella staffetta mista a Östersund
22:37
Vela, Barcolana: Giulia Ascione riceve Trofeo Generali - Women in Sailing
21:36
Short track: Sighel terzo nei 1000 metri a Dordrecht
20:35
Basket, Gallinari: "Ritorno a Milano difficile, per futuro non ho fretta"
20:07
Karate: Avanzini nuovo campione del mondo nei pesi massimi