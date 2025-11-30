Biathlon, CdM: Italia seconda nella staffetta mista a Östersund

Ventiquattro ore è ancora un secondo posto per l'Italia: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi conquistano un ottima seconda piazza nella staffetta mista alle spalle della Francia (Jacquelin / Perrot / Braisaz / Jeanmonnot) che vince utilizzando solo sei ricariche in 1:05'16"5. Ma appena dietro (+25"2) c'è l'Italia (8 ricariche): quattro ottime frazioni sugli sci, una prestazione pressochè perfetta da parte di Hofer ed ottimi segnali nel tiro a terra da parte di Wierer e Vittozzi, autrici di sessioni magistrali. La differenza con la Francia è tutta in qualche ricarica in più utilizzata, soprattuto in piedi nelle due frazioni dispari. La Norvegia (Stromshein/Botn/Knotten/Tandrevold) è terza a 1'05 con un giro e sette ulteriori ricariche. Finlandia e Cechia occupano le posizioni appena a ridosso del podio, con gli Stati Uniti ottimi sesti.