Cremonese, Nicola: "Per me era rigore, ma lo accettiamo"

Dopo la sconfitta sul campo del Torino, Davide Nicola ha analizzato in conferenza stampa l'episodio del presunto calcio di rigore non fischiato a favore della Cremonese sul finale. Queste le parole del tecnico grigiorosso: "Come sempre dico la mia idea e accetto. Da regolamento, per me doveva essere sanzionato, Simeone ha aumentato l'ingombro. Per me era da punire, ma non è stato fatto e lo accettiamo. Cosa è mancato? Dobbiamo aumentare esperienza e mentalità, giocare qui contro il Toro non è facile e loro hanno qualità importanti altrimenti non avrebbero fatto cinque clean-sheet".