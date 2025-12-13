Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cremonese, Nicola: "Per me era rigore, ma lo accettiamo"

13 Dic 2025 - 17:43
© IPA

© IPA

Dopo la sconfitta sul campo del Torino, Davide Nicola ha analizzato in conferenza stampa l'episodio del presunto calcio di rigore non fischiato a favore della Cremonese sul finale. Queste le parole del tecnico grigiorosso: "Come sempre dico la mia idea e accetto. Da regolamento, per me doveva essere sanzionato, Simeone ha aumentato l'ingombro. Per me era da punire, ma non è stato fatto e lo accettiamo. Cosa è mancato? Dobbiamo aumentare esperienza e mentalità, giocare qui contro il Toro non è facile e loro hanno qualità importanti altrimenti non avrebbero fatto cinque clean-sheet". 

Ultimi video

01:38
Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

00:57
dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

02:30
allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

01:25
Esame Cagliari per la Dea

Esame Cagliari per l'Atalanta

01:34
Dal Canada a Bologna

Bernardeschi dal Canada a Bologna

01:38
Ripartenza Ferguson

La Roma riparte da Ferguson

01:28
Il rischio Marassi

Chivu, c'è il rischio Marassi

01:31
Napoli e i dolci ricordi

Napoli e i dolci ricordi scudetto

01:26
Rabiot la cura del Milan

Rabiot è la cura del Milan

01:37
Una domenica da scudetto

Una domenica da scudetto a distanza

01:25
Domani Bologna-Juventus

Bologna-Juve nel segno di... Thiago

01:38
Un miliardo per la Juve

Un miliardo per la Juve: ecco l'offerta

01:28
MCH UNION BERLINO-LIPSIA 3-1 MCH

Il Lipsia crolla a Berlino e il Bayern può volare a +11

01:20
DICH NICOLA PRE TORINO DICH

Cremonese, Nicola: "Non facciamoci ingannare dal Toro"

01:28
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI DICH

Atalanta, Palladino: "Dobbiamo risalire in campionato"

01:38
Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

I più visti di Calcio

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

Milan, che festa

Milan, che festa

CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

Gasperini: "Non siamo mai stati molto prolifici tutto l'anno, non è un problema singolo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:49
Intercontinentale, Flamengo in finale: sfiderà il Psg
21:11
Parma, Cuesta: "Sono sicuro che reagiremo"
21:05
Buffon: "Crisi talento Italia? Serve visione a lungo raggio"
21:04
Lazio, Sarri: "È da 3 mesi che facciamo bene, troppo il rosso a Zaccagni. Ho vinto anche 8 contro 10..."
20:30
Roma, Wizz Air nuovo sponsor manica: debutto sulla maglia lunedì