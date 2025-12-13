Logo SportMediaset

Ciclismo: Roubaix, Sanremo e Tour gli obiettivi di Pogacar per il 2026

13 Dic 2025 - 17:57

Una quinta vittoria al Tour de France e, soprattutto, la prima vittoria alla Milano-Sanremo e alla Parigi-Roubaix saranno i principali obiettivi di Tadej Pogacar per il 2026, presentati in conferenza stampa a Benidorm (Spagna). "Farò la Strade Bianche, la Sanremo, il Giro delle Fiandre, la Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi, i Giri di Romandia e di Svizzera e il Tour. E poi vedremo, è già un buon risultato", ha detto il 27enne sloveno, che probabilmente punterà al terzo titolo mondiale consecutivo a settembre a Montreal.

