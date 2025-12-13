Baroni: "Atteggiamento da Toro, sono soddisfatto"

Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro la Cremonese. Queste le dichiarazioni del tecnico del Torino: "L'atteggiamento da Toro, da squadra, è la cosa che mi ha soddisfatto di più. Si parte da qui, dal lavoro. Abbiamo recuperato Ismajli e Simeone, Zapata sta crescendo... È tutto importante, oltre ai tre punti. Non era una gara scontata, l'abbiamo affrontata come volevamo. Petrachi mi chiede di più? Ha ragione, darò ancor di più insieme alla squadra. Venivamo da risultati positivi, poi abbiamo perso giocatori importanti ma oggi ho rivisto delle belle cose". Su Vlasic: "Sta trovando il suo ruolo ed è importante, come tanti altri".