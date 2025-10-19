Serie A, Como-Juventus 2-0: Kempf e Paz condannano Tudor al primo ko stagionale

Nel secondo tempo i bianconeri alzano ulteriormente il baricentro, schiacciano di fatto l'avversario nella sua trequarti, ma sbattono continuamente sul blocco difensivo di Fabregas e al 79' vengono puniti in contropiede da una perla del solito Paz, che mette in ghiaccio il risultato. La Juve viene così agganciata proprio dal Como a quota 12 in classifica e rischia ora di essere scavalcata da Atalanta e Bologna, ma soprattutto continua a non riuscire a trovare soluzioni ai suoi cronici difetti. L'attacco piange, la difesa mostra fragilità sempre più evidenti e tra tre giorni c'è il Real Madrid al Bernabeu.