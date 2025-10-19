Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
COMO-JUVENTUS 2-0

Serie A, Como-Juventus 2-0: Kempf e Paz condannano Tudor al primo ko stagionale

Bianconeri mai davvero pericolosi e agganciati in classifica dai ragazzi di Fabregas

di Daniele Pezzini
19 Ott 2025 - 14:28
© Getty Images

La Juventus crolla 2-0 a Como nel lunch match della settima giornata di Serie A e incappa nella sua prima sconfitta stagionale. I lariani la sbloccano dopo appena 4' con una zampata di Kempf, che sbuca alle spalle di tutti sul cross perfetto di Nico Paz e infila Di Gregorio da due passi. I bianconeri reagiscono quasi subito, hanno diverse buone occasioni per far male, ma non riescono mai davvero a essere pericolosi dalle parti di Butez. Ayroldi annulla l'1-1 di David per un fuorigioco in partenza di Koopmeiners.

Nel secondo tempo i bianconeri alzano ulteriormente il baricentro, schiacciano di fatto l'avversario nella sua trequarti, ma sbattono continuamente sul blocco difensivo di Fabregas e al 79' vengono puniti in contropiede da una perla del solito Paz, che mette in ghiaccio il risultato. La Juve viene così agganciata proprio dal Como a quota 12 in classifica e rischia ora di essere scavalcata da Atalanta e Bologna, ma soprattutto continua a non riuscire a trovare soluzioni ai suoi cronici difetti. L'attacco piange, la difesa mostra fragilità sempre più evidenti e tra tre giorni c'è il Real Madrid al Bernabeu.

IL TABELLINO

Como-Juventus 2-0
Como (4-3-3): Butez; Smolcic (41' st Posch), Kempf, Carlos (1' st Ramon), Moreno (23' st Valle); Da Cunha, Perrone, Caqueret (23' st Douvikas); Paz, Morata (45'+ 1 st Van der Brempt), Vojvoda.
Allenatore: Fabregas
Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani 6 (38' st Joao Mario), Kelly, Cambiaso (38' st Kostic); Koopmeiners (32' st McKennie), Locatelli (32' st Vlahovic), Thuram; Conceicao, David, Yildiz.
Allenatore: Tudor
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 4' Kempf (C), 34' st Paz (C)
Ammoniti: Kelly (J), Moreno (C), Smolcic (C), Carlos (C)
Espulsi:

Calcio ora per ora
13:51
Serie A, tifosi del Como in silenzio per 15' contro la partita a Perth
12:21
Fsgc: inserite le 'quote rosa' nella Federazione Calcio San Marino
12:17
Como: Ramon ko nel riscaldamento, gioca Diego Carlos
11:24
Retroscena De Laurentiis: "Avevo pensato a una squadra negli Usa"
10:38
Champions: arbitro svedese per l'Inter contro l'Union Saint Gilloise, il tedesco Siebert per il Napoli