Tennis, rottura del tendine d'Achille per il danese Rune: "Dura fermarmi"

Tegola per il danese Holger Rune, che sarà costretto a un lungo stop per la rottura del tendine d'Achille nel torneo di Stoccolma. È stato lo stesso giocatore e comunicarlo in un post su Instagram. "Ci vorrà un po' di tempo prima di poter tornare in campo. È dura. Ho avuto così tanta gioia a Stoccolma ed è insopportabile pensare che non sentirò questa energia per un po' di tempo", ha scritto. "Il mio tendine d'Achille è completamente rotto, ovvero devo operarmi già la prossima settimana e da qui iniziare la riabilitazione. Grazie per tutto il vostro supporto ora e sempre", ha aggiunto.