Champions, il rigore per l’Arsenal al 90’ fa infuriare i social: “Piscinazo…” GUARDA
© Da video
Dopo aver ottenuto solo vittorie nella League Phase, l’Arsenal pareggia la prima partita in Champions della stagione al 90’ con Havertz grazie a un calcio di rigore, ma il penalty fischiato ai Gunners fa infuriare i tifosi sui social. Madueke, entrato dalla panchina, cade in area a contrasto con Tillman, ma come si vede dalle immagini la scivolata del giocatore del Leverkusen non prende né la palla né la gamba dell'inglese che però, nello slancio, lo colpisce e cade accentuando. L'arbitro turco Meler fischia in campo e il Var non interviene, scatenando la rabbia dei tifosi sul web.