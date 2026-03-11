Tottenham, Kinsky rompe il silenzio: "Dal sogno all'incubo fino a sognare di nuovo"

Quasi 24 ore dopo la serata da incubo di Madrid, Antonin Kinsky ha rotto il silenzio e con una Instagram story ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono espressi per sostenerlo: "Grazie per i messaggi. Dal sogno all'incubo fino a sognare ancora. Ci vediamo", ha scritto il giovane portiere del Tottenham, che ha postato l'immagine di una tv che lo mostra in ginocchio e affranto dopo aver causato il gol del 3-0 dell'Atlético Madrid.