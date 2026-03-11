Tottenham, Kinsky rompe il silenzio: "Dal sogno all'incubo fino a sognare di nuovo"

11 Mar 2026 - 22:19
© instagram

© instagram

Quasi 24 ore dopo la serata da incubo di Madrid, Antonin Kinsky ha rotto il silenzio e con una Instagram story ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono espressi per sostenerlo: "Grazie per i messaggi. Dal sogno all'incubo fino a sognare ancora. Ci vediamo", ha scritto il giovane portiere del Tottenham, che ha postato l'immagine di una tv che lo mostra in ginocchio e affranto dopo aver causato il gol del 3-0 dell'Atlético Madrid. 

Notte da incubo per Kinsky: fuori al 17' tra le lacrime dopo due papere contro l'Atletico

1 di 13
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Leggi anche

Non solo Kinsky: quando il portiere crolla e viene sostituito per evitare danni peggiori

Ultimi video

01:52
Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

01:44
DICH GASPERINI PRE BOLOGNA PER SITO 11/3 DICH

Gasp "Mai pensato di scegliere o lasciare un obiettivo"

00:28
DICH FREULER PRE ROMA PER SITO DICH

Freuler sfida la Roma: "Il solito Gasp..."

01:46
DICH ITALIANO PRE ROMA PER SITO 11/3 DICH

Italiano: "Grandissima stima per Gasp"

01:50
Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

02:13
Lazio, tornano i tifosi

Lazio, tornano i tifosi

01:58
La lista di Spalletti

La lista di Spalletti

01:55
In cerca del vero Barella

In cerca del vero Barella

01:43
Conte di corto muso

Conte di corto muso

01:37
Spalletti e i "bomber"

Juve, emergenza attacco

02:58
Le rimonte da record

Corsa scudetto: le rimonte da record

01:44
Allegri, l'ammazza Big

Allegri, l'ammazza Big

01:16
DICH VANOLI PRE RAKOW DICH

Vanoli: "Pensiamo solo al Rakow. Partita importante"

01:57
Pochi gol in Serie A

Serie A: sempre meno gol

03:06
Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

01:52
Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

I più visti di Calcio

Cosa cambia dopo il derby

Corsa scudetto: cosa cambia dopo il derby

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

"Traditore 50 volte", "Piccolo uomo": Mourinho, espulsione e show contro il Porto

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:22
Real-City, che errore di Donnarumma: Gigio spalanca la strada a Valverde così
22:19
Tottenham, Kinsky rompe il silenzio: "Dal sogno all'incubo fino a sognare di nuovo"
21:53
Champions, il rigore per l’Arsenal al 90’ fa infuriare i social: “Piscinazo…” GUARDA
21:28
Morte di Maradona, avvio nuovo processo rinviato al 14 aprile
19:55
Psg-Chelsea, le formazioni ufficiali