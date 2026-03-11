Real-City, che errore di Donnarumma: Gigio spalanca la strada a Valverde così

Grande avvio del Real Madrid negli ottavi di Champions contro il Manchester City. Dopo il primo tempo gli uomini di Arbeloa, nonostante le tante assenze, sono già in vantaggio per 3-0 grazie alla tripletta di Valverde ma grazie anche a... Gigio Donnarumma, che sul primo gol dei padroni di casa ha commesso una leggerezza che ha subito scatenato i social, che come sempre non perdonano. Il portiere della Nazionale infatti è in vantaggio in uscita sul centrocampista dei Blancos, ma probabilmente credendo di essere fuori dall'area decide di non intervenire (sposta proprio il braccio) e spalanca la strada all'avversario per il gol del vantaggio Real. Il portiere azzurro si è poi riscattato a inizio ripesa parando il rigore calciato da Vinicius.