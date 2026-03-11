Real-City, che errore di Donnarumma: Gigio spalanca la strada a Valverde così

11 Mar 2026 - 22:22
© Foto da web

© Foto da web

Grande avvio del Real Madrid negli ottavi di Champions contro il Manchester City. Dopo il primo tempo gli uomini di Arbeloa, nonostante le tante assenze, sono già in vantaggio per 3-0 grazie alla tripletta di Valverde ma grazie anche a... Gigio Donnarumma, che sul primo gol dei padroni di casa ha commesso una leggerezza che ha subito scatenato i social, che come sempre non perdonano. Il portiere della Nazionale infatti è in vantaggio in uscita sul centrocampista dei Blancos, ma probabilmente credendo di essere fuori dall'area decide di non intervenire (sposta proprio il braccio) e spalanca la strada all'avversario per il gol del vantaggio Real. Il portiere azzurro si è poi riscattato a inizio ripesa parando il rigore calciato da Vinicius

Leggi anche
Gennaro Gattuso

Gattuso ha già in testa l'Italia anti Irlanda del Nord, resta solo il dubbio Kean

Ultimi video

01:52
Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

01:44
DICH GASPERINI PRE BOLOGNA PER SITO 11/3 DICH

Gasp "Mai pensato di scegliere o lasciare un obiettivo"

00:28
DICH FREULER PRE ROMA PER SITO DICH

Freuler sfida la Roma: "Il solito Gasp..."

01:46
DICH ITALIANO PRE ROMA PER SITO 11/3 DICH

Italiano: "Grandissima stima per Gasp"

01:50
Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

02:13
Lazio, tornano i tifosi

Lazio, tornano i tifosi

01:58
La lista di Spalletti

La lista di Spalletti

01:55
In cerca del vero Barella

In cerca del vero Barella

01:43
Conte di corto muso

Conte di corto muso

01:37
Spalletti e i "bomber"

Juve, emergenza attacco

02:58
Le rimonte da record

Corsa scudetto: le rimonte da record

01:44
Allegri, l'ammazza Big

Allegri, l'ammazza Big

01:16
DICH VANOLI PRE RAKOW DICH

Vanoli: "Pensiamo solo al Rakow. Partita importante"

01:57
Pochi gol in Serie A

Serie A: sempre meno gol

03:06
Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

01:52
Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

I più visti di Calcio

Cosa cambia dopo il derby

Corsa scudetto: cosa cambia dopo il derby

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

"Traditore 50 volte", "Piccolo uomo": Mourinho, espulsione e show contro il Porto

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:22
Real-City, che errore di Donnarumma: Gigio spalanca la strada a Valverde così
22:19
Tottenham, Kinsky rompe il silenzio: "Dal sogno all'incubo fino a sognare di nuovo"
21:53
Champions, il rigore per l’Arsenal al 90’ fa infuriare i social: “Piscinazo…” GUARDA
21:28
Morte di Maradona, avvio nuovo processo rinviato al 14 aprile
19:55
Psg-Chelsea, le formazioni ufficiali