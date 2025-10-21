Napoli, Di Lorenzo: "Serve un bagno di umiltà. Abbiamo perso cazzimma, siamo fragili"

"È stata una brutta figura, dobbiamo analizzare bene questa sconfitta. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio ma parleremo ancora nei prossimi giorni. C'è da capire perché è stata una brutta serata". Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ci mette la faccia dopo la pesante sconfitta in Champions a Eindhoven contro il Psv. "È andato tutto storto, siamo fragili in questo momento, l'anno scorso eravamo granitici, abbiamo perso compattezza ed equilibrio. Abbiamo preso gol che non si possono prendere a questo livello. Dobbiamo fare tutti un bagno di umiltà. Abbiamo perso 'cazzimma', c'è la sensazione che gli altri possano sempre farci male. E a questo livello gli errori li paghi. Queste sconfitte così pesanti possono anche far bene. Dobbiamo lavorare e crescere. Spiace per i tifosi che sono venuti numerosi stasera, la gente di Napoli non si merita queste figure".