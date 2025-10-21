Logo SportMediaset

Calcio

Napoli, Di Lorenzo: "Serve un bagno di umiltà. Abbiamo perso cazzimma, siamo fragili"

21 Ott 2025 - 23:55
 Napoli – Di Lorenzo © Getty Images

"È stata una brutta figura, dobbiamo analizzare bene questa sconfitta. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio ma parleremo ancora nei prossimi giorni. C'è da capire perché è stata una brutta serata". Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ci mette la faccia dopo la pesante sconfitta in Champions a Eindhoven contro il Psv. "È andato tutto storto, siamo fragili in questo momento, l'anno scorso eravamo granitici, abbiamo perso compattezza ed equilibrio. Abbiamo preso gol che non si possono prendere a questo livello. Dobbiamo fare tutti un bagno di umiltà. Abbiamo perso 'cazzimma', c'è la sensazione che gli altri possano sempre farci male. E a questo livello gli errori li paghi. Queste sconfitte così pesanti possono anche far bene. Dobbiamo lavorare e crescere. Spiace per i tifosi che sono venuti numerosi stasera, la gente di Napoli non si merita queste figure". 

