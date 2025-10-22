Logo SportMediaset

NAPOLI

Conte: "Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c... Qualcuno getta fumo negli occhi"

Il tecnico azzurro dopo la disfatta a Eindhoven: "Conta il bene della squadra, non del singolo"

di Redazione
22 Ott 2025 - 00:13

"Napoli e i napoletani non devono essere presi per il culo". Antonio Conte non usa mezzi termini nella conferenza stampa dopo il tracollo degli azzurri contro il Psv. "Io ve lo sto dicendo in tutte le salse, ora smetto perché non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Qualcuno sta vendendo fumo, getta fumo negli occhi a Napoli, in una piazza a cui non bisogna buttare fumo negli occhi ma dire la verità". E ancora: "Se vogliamo crescere e costruire qualcosa che possa rendere orgogliosa Napoli, dobbiamo capire che bisogna ritrovare quello spirito e quella compattezza che avevamo lo scorso anno con un solo obiettivo, senza obiettivi personali, situazioni egoistiche, ma una sola visione: Napoli. Deve tornare a essere questo, il bene del Napoli, non il mio o il bene di questo giocatore o di un altro".

"C'è delusione, queste situazioni non capitano mai per caso e dobbiamo capitalizzare quello che è successo e invertire la tendenza - aveva detto in precedenza Conte a Sky - L'anno scorso abbiamo vinto un campionato incredibile dove tutti sono andati oltre i propri limiti, eravamo compatti. Quest'anno con la Champions abbiamo inserito nove giocatori e sono stati troppi. Siamo stati obbligati. Sapevo che sarebbe stato un anno complesso. Il livello della Champions è questo. Abbiamo tanto da lavorare ma anche lavorando tanto ci vorrà tanta fatica - ha proseguito il tecnico azzurro - Io i giocatori li vedo ogni giorno: non voglio trovare scuse ma vedo certe situazioni che mi fanno dire che sarà un anno complesso. C'è da ricreare l'alchimia sapendo che ci sono tante nuove teste. Ci vuole il tempo per la connessione. Abbiamo fatto mercato perché siamo stati obbligati a farlo, l'anno scorso la rosa era striminzita e siamo stati bravi. Ci vuole tempo e pazienza: ci dobbiamo mettere tutti in gioco, anche i vecchi. Io mi prendo le responsabilità ma se ribadisco da inizio del ritiro che sarà un anno complesso... Io sono il più onesto possibile. Dobbiamo ritrovare energie fisiche e nervose. Abbiamo iniziato a far convivere i quattro centrocampisti, prima dite che va tutto bene poi che va tutto male. Ora dite che devo cambiare tatticamente: in questo momento non possiamo avere due esterni molto offensivi e non è giusto sacrificare uno dei centrocampisti".

