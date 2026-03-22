SPAGNA

Liga: al Real il derby di Madrid con l'Atletico, il Barça resta a +4

Finisce 3-2: decidono Vinicius (doppietta) e Valverde, non bastano Lookman e Molina. Araujo trascina Flick: 1-0 al Rayo

22 Mar 2026 - 23:44
videovideo

Il derby di Madrid della ventinovesima giornata di Liga va al Real Madrid, che batte 3-2 l'Atletico e resta a -4 dal Barcellona (1-0 sul Rayo Vallecano firmato da Araujo al 24'). Al Bernabeu è spettacolo: colchoneros avanti con Lookman (33'), poi nel giro di 3 minuti il rigore di Vinicius (52') e Valverde (55') la ribaltano. Molina pareggia al 66', ma ancora il brasiliano, al 72', regala un successo fondamentale ad Arbeloa.

Il Real Madrid risponde al Barcellona e vince un delicatissimo e importantissimo derby contro l'Atletico. Finisce 3-2 e Arbeloa deve ringraziare i suoi due fenomeni: Vinicius e Valverde. Anche perché la partita si mette male nel primo tempo: al 33', l'asse ex Atalanta collabora all'1-0, con Ruggeri che la mette in mezzo e Lookman a sfruttare la sponda di Giuliano Simeone. Nella ripresa, però, vengono fuori i campioni dei blancos: Hancko atterra in area Brahim Diaz e provoca il rigore trasformato da Vinicius. Siamo al minuto 52 e tre minuti dopo tocca all'altro fenomeno: Valverde pressa Gimenez, conquista palla e con un tocco furbo supera Oblak in uscita. Un uno due che metterebbe fuori gioco chiunque, ma al 66' Molina trova l'eurogol: un destro dalla lunga distanza e da posizione angolata che si infila sotto l'incrocio dei pali per il 2-2.

Passano però solo 6 minuti e Vinicius, dal limite dell'area, trova un destro a giro e la mette all'angolino per il 3-2. Il risultato non cambia, ma il Derbi regala ancora emozioni: al 77', Valverde fa un brutto fallo da dietro a centrocampo ai danni di Baena e viene espulso. Nel finale, però, il Real resiste e porta a casa i tre punti, fondamentali per restare a -4 dal Barcellona che grazie al colpo di testa al 24' di Araujo (e alle parate di Joan Garcia) piega il Rayo Vallecano. L'Atletico scivola al quarto posto, ma ha un rassicurante +13 sul Betis quinto.

liga
real madrid-atletico madrid
barcellona

Liga

Non ci sono più le bandiere: Carvajal, leggenda del Real, separato in casa con Arbeloa

Il Real vince in rimonta un derby da brivido con l'Atletico, ma il Barça resta a +4

01:47:44
Real Madrid-Atlético Madrid: partita integrale

Real Madrid-Atlético Madrid: partita integrale

Real Madrid-Atletico Madrid

Real-Atletico su Mediaset: il dato che spaventa Simeone e i segreti del derby di Madrid

Il derby di Madrid domani dalle 20,45 su Canale 20. Arbeloa e Simeone: "Partita fondamentale"

00:20
Real Madrid-Atletico Madrid: domenica 22 marzo alle 20.45 sul 20

Real Madrid-Atletico Madrid: domenica 22 marzo alle 20.45 sul 20

Su Mediaset domenica il derby Real-Atletico Madrid: l'anteprima della finale di Champions?

Enzo Palladini

Diego Simeone provoca Yamal: mostra le tre dita al gol di Lookman. Bufera social

Non ci sono più le bandiere: Carvajal, leggenda del Real, separato in casa con Arbeloa

I più visti di Calcio Estero

Mourinho non trattiene l'emozione: lacrime nel minuto di silenzio per Silvino VIDEO

Caos Coppa d'Africa, ora anche la Guinea si fa sentire: vuole il trofeo di 50 anni fa dal...Marocco

Cristiano Bacci al Tondela

Esonero shock per Cristiano Bacci: "Aggressione al presidente del Tondela"

Il Barcellona in campo con... Ronaldinho: spunta la maglia vintage da oltre 100 euro

Clamoroso Coppa d'Africa: il Senegal perde a tavolino, Marocco campione | Annunciato ricorso

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:44
Il Real vince in rimonta un derby da brivido con l'Atletico, ma il Barça resta a +4
23:43
Inter, Esposito: "Quell'ultima occasione...speriamo entri giovedì con l'Italia"
23:41
La Roma scopre Vaz, aggancia la Juve e resta a -3 dal Como: il Lecce va Ko e ora rischia grosso
23:40
Como show, manita al Pisa e quarto posto solitario: ora la Champions non è più utopia
23:39
L'Atalanta passa contro l'Hellas, colpo della Lazio a Bologna