Liga: al Real il derby di Madrid con l'Atletico, il Barça resta a +4
Finisce 3-2: decidono Vinicius (doppietta) e Valverde, non bastano Lookman e Molina. Araujo trascina Flick: 1-0 al Rayo
Il derby di Madrid della ventinovesima giornata di Liga va al Real Madrid, che batte 3-2 l'Atletico e resta a -4 dal Barcellona (1-0 sul Rayo Vallecano firmato da Araujo al 24'). Al Bernabeu è spettacolo: colchoneros avanti con Lookman (33'), poi nel giro di 3 minuti il rigore di Vinicius (52') e Valverde (55') la ribaltano. Molina pareggia al 66', ma ancora il brasiliano, al 72', regala un successo fondamentale ad Arbeloa.
Il Real Madrid risponde al Barcellona e vince un delicatissimo e importantissimo derby contro l'Atletico. Finisce 3-2 e Arbeloa deve ringraziare i suoi due fenomeni: Vinicius e Valverde. Anche perché la partita si mette male nel primo tempo: al 33', l'asse ex Atalanta collabora all'1-0, con Ruggeri che la mette in mezzo e Lookman a sfruttare la sponda di Giuliano Simeone. Nella ripresa, però, vengono fuori i campioni dei blancos: Hancko atterra in area Brahim Diaz e provoca il rigore trasformato da Vinicius. Siamo al minuto 52 e tre minuti dopo tocca all'altro fenomeno: Valverde pressa Gimenez, conquista palla e con un tocco furbo supera Oblak in uscita. Un uno due che metterebbe fuori gioco chiunque, ma al 66' Molina trova l'eurogol: un destro dalla lunga distanza e da posizione angolata che si infila sotto l'incrocio dei pali per il 2-2.
Passano però solo 6 minuti e Vinicius, dal limite dell'area, trova un destro a giro e la mette all'angolino per il 3-2. Il risultato non cambia, ma il Derbi regala ancora emozioni: al 77', Valverde fa un brutto fallo da dietro a centrocampo ai danni di Baena e viene espulso. Nel finale, però, il Real resiste e porta a casa i tre punti, fondamentali per restare a -4 dal Barcellona che grazie al colpo di testa al 24' di Araujo (e alle parate di Joan Garcia) piega il Rayo Vallecano. L'Atletico scivola al quarto posto, ma ha un rassicurante +13 sul Betis quinto.