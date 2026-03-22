Liga: al Real il derby di Madrid con l'Atletico, il Barça resta a +4

Il Real Madrid risponde al Barcellona e vince un delicatissimo e importantissimo derby contro l'Atletico. Finisce 3-2 e Arbeloa deve ringraziare i suoi due fenomeni: Vinicius e Valverde. Anche perché la partita si mette male nel primo tempo: al 33', l'asse ex Atalanta collabora all'1-0, con Ruggeri che la mette in mezzo e Lookman a sfruttare la sponda di Giuliano Simeone. Nella ripresa, però, vengono fuori i campioni dei blancos: Hancko atterra in area Brahim Diaz e provoca il rigore trasformato da Vinicius. Siamo al minuto 52 e tre minuti dopo tocca all'altro fenomeno: Valverde pressa Gimenez, conquista palla e con un tocco furbo supera Oblak in uscita. Un uno due che metterebbe fuori gioco chiunque, ma al 66' Molina trova l'eurogol: un destro dalla lunga distanza e da posizione angolata che si infila sotto l'incrocio dei pali per il 2-2.