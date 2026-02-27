Mourinho, la maledizione Champions continua: 10 anni senza vittorie nella fase a eliminazione diretta

Gli Italiani all'estero ancora in corsa per vincere la Champions League
© IPA | Gianluigi DONNARUMMA, Manchester City
Il portoghese e il tabù nella coppa che l'ha reso leggenda: l'ultima vittoria dopo la fase a gironi risale al 2014
Il giardino di casa si è trasformato in un vero e proprio tabù per Josè Mourinho. La doppia sconfitta con il Real Madrid ha messo fine alla corsa europea del Benfica e, contemporaneamente, ha allungato il digiuno di vittorie del tecnico portoghese nella fase a eliminazione diretta della Champions League: sono più di 10 anni che lo Special One non vince una partita dopo la fase a gironi.
Una statistica incredibile, perfino paradossale, per chi ha costruito la propria fama sui successi nelle coppe. I tempi del Porto e dell'Inter sembrano ormai lontani. Per ripescare una vittoria del portoghese in una fase a eliminazione diretta di Champions League bisogna tornare indietro addirittura di 12 anni, quando il suo Chelsea si guadagnò la semifinale battendo il Psg a Stanford Bridge 2-0, ribaltando il 3-1 in favore dei francesi maturato all'andata.
Da quel momento soltanto delusioni. La maledizione inizia nella stagione successiva, il 2014/15, proprio conto i parigini: i Blues vengono eliminati agli ottavi con un doppio pari (2-2; 1-1). Nella stagione successiva, Josè verrà esonerato prima di poter giocare gli ottavi. Per tornare a disputare la massima competizione Europea lo Special one deve attendere 3 anni. L'occasione è nel 2018 con il Manchester United ma l'antifona non cambia: agli ottavi il Siviglia elimina i Red Devils vincendo a Old Trafford 1-2 e tenendo lo 0-0 in casa. Anche in questo caso, a dicembre dello stesso anno, Mourinho viene esonerato e sarà Solskjær a giocarsi (e superare) gli ottavi di finale ancora una volta contro il Psg.
Dopo l'addio allo United, il ritorno agli ottavi di Champions è nel 2020 con il Tottenham. E anche qui nulla di nuovo: gli Spurs si sciolgono sotto i gol del Lipsia che vince sia all'andata che al ritorno (3-0; 0-1) e si guadagna la qualificazione ai quarti. Questa era l'ultima apparizione di Mourinho dopo la fase a gironi in Champions prima dell'ultimo doppio confronto del suo Benfica con il Real Madrid. Anche in questo caso sconfitto sia all'andata che al ritorno. Il paradosso è tutto qui: lo “Special One” che aveva fatto dell’Europa il suo regno, oggi non riesce più a conquistarne nemmeno una notte di gloria E mentre il calcio corre veloce, la domanda resta sospesa: riuscirà ancora una volta José Mourinho a reinventarsi, o la sua storia con la Champions appartiene ormai definitivamente al passato?
