Mourinho, la maledizione Champions continua: 10 anni senza vittorie nella fase a eliminazione diretta

Dopo l'addio allo United, il ritorno agli ottavi di Champions è nel 2020 con il Tottenham. E anche qui nulla di nuovo: gli Spurs si sciolgono sotto i gol del Lipsia che vince sia all'andata che al ritorno (3-0; 0-1) e si guadagna la qualificazione ai quarti. Questa era l'ultima apparizione di Mourinho dopo la fase a gironi in Champions prima dell'ultimo doppio confronto del suo Benfica con il Real Madrid. Anche in questo caso sconfitto sia all'andata che al ritorno. Il paradosso è tutto qui: lo “Special One” che aveva fatto dell’Europa il suo regno, oggi non riesce più a conquistarne nemmeno una notte di gloria E mentre il calcio corre veloce, la domanda resta sospesa: riuscirà ancora una volta José Mourinho a reinventarsi, o la sua storia con la Champions appartiene ormai definitivamente al passato?