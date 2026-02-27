1 di 28
L'annuncio di Eliska Babickova: "Io e Kimi ci siamo lasciati, nessun tradimento"

27 Feb 2026 - 07:40
È finita la storia d'amore tra Kimi Antonelli ed Eliska Babickova. Ad annunciarlo è stata la stessa Eliska tramite un video pubblicato sui propri canali social: "Sono stata io a mettere fine alla relazione, perché sentivo che non eravamo più allineati nelle nostre vite personali e in ciò che volevamo per il nostro futuro". E poi ha aggiunto: "I nostri valori erano molto diversi". E poi smentisce qualsiasi tipo di tradimento: "Non c'è stato nessun dramma, nessun altro uomo, nessun'altra donna coinvolta, nessun tradimento. Penso sia del tutto sbagliato presumere questo, perché non rappresenta me e Kimi come persone". 

