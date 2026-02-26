Bologna, Joao Mario: "Contento del gol, obiettivo andare più avanti possibile"

"Sono molto contento del gol e del passaggio del turno. Non sono abituato a giocare sulla sinistra, ma tecnicamente non è così differente. Il mister ha voluto adattarmi e io, come sempre, ho dato il 100%. Il nostro obiettivo in questa competizione è andare il più avanti possibile, pensando partita dopo partita. A Bologna mi trovo bene, sono felice e voglio continuare ad aiutare la squadra. Friburgo o Roma? Sono entrambi avversari importanti, non ho particolari preferenze". Lo ha detto Joao Mario, autore del gol vittoria nei playoff di Europa League contro il Brann, al termine della partita.